"Які після цього можуть бути відносини з терористом?", - Зеленський закликав світових лідерів знищити всі зв'язки з Росією після теракту в Оленівці
Президент України Володимир Зеленський звернувся до світових лідерів і закликав знищити всі зв'язки з Росією після теракту в Оленівці
Відеозвернення Володимира Зеленського з'явилось в офіційному telegram-каналі президента.
"За цю добу наша держава отримала багато сигналів із різних країн, які засуджують російський терористичний акт в Оленівці. Світ бачить правду. Всі докази цього злочину окупантів будуть зібрані. Всі винні – хто погоджував, хто організовував, хто підривав цих людей, хто знав про це – всі вони будуть знайдені. Але все ж таки цього зараз замало", - сказав президент України.
За словами Зеленського, повинні бути юридичні кроки з боку країн.
"Обов’язково мають бути і юридичні кроки з боку світової спільноти щодо держави-терориста. Недостатньо лише засудження на рівні політичної риторики за це масове вбивство. Які після цього можуть бути відносини з терористом? Який може бути бізнес із такою країною? Українські дипломати та всі друзі України за кордоном іще більше посилять активність для відстежування та знищення всіх тих зв’язків держави-терориста з вільним світом, якими Росія ще користується", - йдеться у зверненні Володимира Зеленського.
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