Посол Британії вимагає розслідування вбивства українських військовополонених в Оленівці

Про це амбасадорка написала у власному твіттері.

"Оленівка потребує розслідування. Це виглядає, як частина все більш тривожної моделі найгірших видів порушень прав людини й можливих воєнних злочинів, які безкарно скоюються на окупованому сході України" - написала вона.

Раніше Генштаб України спростував звинувачення РФ, що удар завдали ЗСУ. За інформацією Генштабу, росіяни намагалися приховати катування і вбивства полонених.

У розвідці вважають, що вбивство українських полонених в Оленівці на Донеччині організували найманці ПВК "Вагнера" за особистою вказівкою Євгена Пригожина, не узгодивши це з керівництвом Міноборони Росії.

29 липня росіяни обстріляли з артилерії в'язницю в Оленівці, де тримали українських полонених. Унаслідок обстрілу загинуло близько 40 людей, ще 130 – поранені. Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав партнерів визнати РФ державою-терористом.

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