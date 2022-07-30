Посол Британії вимагає розслідування вбивства українських військовополонених в Оленівці
Посол Великої Британії в Україні Мелінда Сіммонс заявила, що масове вбивство українських військовополонених в Оленівці потребує розслідування. Читайте більше тут.
Про це амбасадорка написала у власному твіттері.
"Оленівка потребує розслідування. Це виглядає, як частина все більш тривожної моделі найгірших видів порушень прав людини й можливих воєнних злочинів, які безкарно скоюються на окупованому сході України" - написала вона.
Раніше Генштаб України спростував звинувачення РФ, що удар завдали ЗСУ. За інформацією Генштабу, росіяни намагалися приховати катування і вбивства полонених.
У розвідці вважають, що вбивство українських полонених в Оленівці на Донеччині організували найманці ПВК "Вагнера" за особистою вказівкою Євгена Пригожина, не узгодивши це з керівництвом Міноборони Росії.
- 29 липня росіяни обстріляли з артилерії в'язницю в Оленівці, де тримали українських полонених. Унаслідок обстрілу загинуло близько 40 людей, ще 130 – поранені. Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав партнерів визнати РФ державою-терористом.
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