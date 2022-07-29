Червоний Хрест намагається потрапити на місце теракту в Оленівці, – представник МКЧХ

Про це РБК-Україна повідомив фахівець зі зв’язків з громадськістю та медіа МКЧХ Олександр Власенко.

"Ми знаємо про цю трагедію в колонії в Оленівці. Ми бачили фотографії. Але наших представників на той момент там не було, а також не було незалежних представників, від яких ми б могли отримати інформацію... Ми попросили відповідні структури в Донецьку, щоб ми змогли туди потрапити якомога швидше", – сказав Олександр Власенко.

Він також зазначив, що представники Червоного Хреста хочуть потрапити в Оленівку, щоб перш за все, щоб надати допомогу пораненим українським громадянам, яких там утримують, а також евакуювати їх, якщо буде можливість.

"І звичайно ж для того, щоб отримати максимальну кількість інформації, яку надалі ми передамо родичам полонених", – заявив Власенко.

Нагадаємо, збройні сили РФ здійснили прицільний навмисний артилерійський обстріл виправної установи в населеному пункті Оленівка Донецької області, де утримувалися українські полонені. За даними українських розвідників, вбивство українських захисників в Оленівці – це свідомий акт тероризму, головною метою якого було приховати факти тотального розкрадання коштів, виділених на утримання військовополонених. Бойовики ОРДЛО не вірять у брехню російської пропаганди про те, що "обстріл" виправної установи в Оленівці здійснила Україна і кажуть: "Це все брехня. Вони самі знищили казарми, там було 200 людей". Петро Порошенко закликав міжнародну спільноту засудити черговий воєнний злочин кремля в Оленівці й визнати Росію державою-терористом

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