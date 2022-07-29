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Головна війна з Росією Теракт в Оленівці здійснили найманці з ПВК Вагнера за особистою командою їхнього керівника Пригожина, – розвідка

Теракт в Оленівці здійснили найманці з ПВК Вагнера за особистою командою їхнього керівника Пригожина, – розвідка

29 липня, 2022 п'ятниця
17:47
війна з Росією

Вбивство українських захисників в Оленівці – це свідомий акт тероризму, головною метою якого було приховати факти тотального розкрадання коштів, виділених на утримання військовополонених

Про це повідомляє Головне управління розвідки МО України.

Розвідники кажуть, що теракт стався ще 28 липня.

"На території колишньої виправної колонії №120 в місті Оленівка на тимчасово окупований території Донецької області, яка зараз використовується як місце утримання українських військовополонених, відбувся потужний вибух. Внаслідок вибуху було зруйновано приміщення, де знаходились полонені українці. За повідомленням російських джерел, близько 40 українців вбито, кількість поранених – уточнюється", – пишуть в ГУР.

Вибухи відбулись на території промзони в новозбудованому приміщенні, яке мало бути спеціально обладнано для утримання полонених, виведених з Азовсталі.

"Обладнання будівлі закінчилось 2 дні тому, після чого в неї перевели частину утримуваних українських Захисників. Наголошуємо, що вибухи в Оленівці, що призвели до загибелі українських Захисників – свідома провокація та беззаперечний акт тероризму з боку збройних сил окупанта. За наявною інформацією він здійснений руками найманців зі складу ПВК "Вагнера" (Ліга) за особистою командою номінального власника вказаной ПВК – Євгена Пригожина. Організація та здійснення теракту не були узгоджені з керівництвом міністерства оборони РФ. Головна мета теракту – приховування фактів тотального розкрадання коштів, виділених на утримання українських військовополонених. Відомо, що 1 серпня на "об’єкт" мала прибути комісія з Москви для перевірки витрат виділених коштів та умов утримання полонених", – розповідають наші розвідники.

Як зазначають в ГУР, оскільки реальний стан будівлі та умови утримання в ній полонених не відповідали вимогам російського керівництва, то цю "проблему було вирішено шляхом знищення приміщення, разом з розміщеними в ньому українцями".

"Ще одна мета здійсненої провокації – збільшення соціальної напруги в Україні. Зважаючи на великий суспільний інтерес до долі Героїв Азовсталі, на думку авторів сценарію здійсненого теракту, смерть Захисників має призвести до зростання соціальної напруги в Україні", - додають розвідники.

Начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов закликав всі міжнародні інституції висловити жорстку позицію щодо подій в Оленівці.

"Міжнародний рух Червоного Хреста і Червоного Півмісяця, який є одним з гарантів безпеки та належного утримання українських військовополонених, має дати належну оцінку подіям та докласти зусиль для з’ясування реальних обставин та причин вбивства українських Захисників. Україна вимагає негайного допуску представників України на місце подій для вивчення ситуації та контролю умов утримання полонених українських оборонців. Також наголошую на необхідності проведення детального моніторингу умов утримання українських полонених та гарантування збереження їхнього життя та здоров’я", – заявив Кирило Буданов.

  • Нагадаємо, збройні сили РФ здійснили прицільний навмисний артилерійський обстріл виправної установи в населеному пункті Оленівка Донецької області, де утримувалися українські полонені

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