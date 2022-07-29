English Львів Головна
ua en
English Львів Головна
Боротьба за свободу слова
Війна з Росією: хроніка
Головна війна з Росією Треба зупинити російське чудовисько: Порошенко закликав світ засудити військовий злочин в Оленівці

Треба зупинити російське чудовисько: Порошенко закликав світ засудити військовий злочин в Оленівці

29 липня, 2022 п'ятниця
20:38
війна з Росією Наслідки теракту в Оленівці

Петро Порошенко закликав міжнародну спільноту засудити черговий воєнний злочин кремля в Оленівці й визнати Росію державою-терористом

Про це п'ятий президент України написав у Facebook.

"Вибух у підконтрольній Росії Оленівці, який забрав життя понад п'ятдесят українських військовополонених, є черговим жахливим воєнним злочином путінського режиму, спрямованим на приховування масових страт та тортур українських воїнів. Це чергове порушення Женевської Конвенції про військовополонених, а також принципів поваги до прав людини, міжнародного права та порядку", – написав Порошенко. 

"Путінський режим є терористичним і за злочини проти України має бути притягнутим до відповідальності", – наголосив п’ятий президент. 

"Ми закликаємо наших міжнародних партнерів, включаючи Групу Семи, ЄС, а також політичні родини Європейської народної партії та Міжнародного демократичного союзу жорстко засудити останні воєнні злочини путінського режиму, просувати визнання Росії країною-терористом та сприяти подальшому посиленню економічних санкцій проти Росії, наданню Україні сучасних танків, бойових літаків, далекобійних важких озброєнь для успішного контрнаступу та відновлення територіальної цілісності України. Разом ми маємо зупинити російське чудовисько!", – підсумував Петро Порошенко. 

  • 29 липня росіяни обстріляли з артилерії в'язницю в Оленівці, де тримали українських полонених. Унаслідок обстрілу загинуло близько 40 людей, ще 130 – поранені. Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав партнерів визнати РФ державою-терористом. 

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Новини
Україна
Росія
Петро Порошенко
воєнні злочини Росії
Читайте також:
гаубиця M777
Автор Олексій Левков
28 липня, 2022 четвер
ЗСУ нищать ворога не тільки з сучасних САУ: які "сюрпризи" для армії РФ має гаубиця M777
Антон "Карий"
Автор Тетяна Яворська
29 липня, 2022 п'ятниця
Герої України. "Їхали в один бік, діти нам махали руками, а коли поверталися, вже були обвуглені тіла": 22-річний офіцер Антон Карий
ядерна зброя рф ракета
28 липня, 2022 четвер
Росія може завдати ядерного удару по членах НАТО у Європі в разі наближення поразки чи критичної підтримки України, - Rand Corporation
Київ
+23°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 39.4
    Купівля 39.4
    Продаж 40.49
  • EUR
    Купівля 39.68
    Продаж 41.08
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, п'ятниця
29 липня
20:56
Блінкен та Лавров
Світ не визнає анексій. Блінкен поговорив з Лавровим
20:45
Новим заступником Кулеби став Євген Перебийніс, експосол України у Чехії
20:28
Ексклюзив
Офіс генпрокурора України
Очевидно, сьогодні Генпрокурор має політичні завдання у своїй царині відповідальності, - політтехнолог Подорожній
20:27
США і РФ
США ввели санкції проти двох росіян та чотирьох організацій РФ
20:26
Ненсі Пелосі
Китай знову погрожує США перед поїздкою Ненсі Пелосі на Тайвань
20:18
магазин продукти
У липні інфляція у ЄС досягла рекордної позначки у майже 9%, - Bloomberg
19:50
НБУ заборонив обмінникам показувати курс валют на вуличних табло
19:44
Канада готова надати України додаткових 450 млн. позики
Україна зможе отримати від Канади додаткові 450 млн канадських доларів
19:35
На фото пожежа поблизу Маріуполя
"Красиво палає": радник мера показав велику пожежу біля Маріуполя поблизу російських фортифікацій і складів
19:35
Офіс генпрокурора
На Херсонщині повідомлено про підозру у держзраді трьом працівникам поліції
19:31
10 суден із зерном готові до відправлення з українських портів, – міністр інфраструктури
18:59
Міноброни збере кіберволонтерів для кращого кіберзахисту держави
В Україні проведуть Національний оборонний хакатон для згуртованішої боротьби з Росією у кіберпросторі
18:59
Ексклюзив
Білий дім
Білий дім зацікавлений у перемозі України й не вимагатиме від Зеленського прибрати Єрмака, - професор Айзенберг
18:57
НАТО
Сім країн НАТО провели спільні повітряні навчання над Румунією
18:52
окупанти Мелітополь
Окупант поскаржився дружині, що російські командири стріляють своїм солдатам по ногах, – перехоплення розвідки
18:50
На фото військові техніка ЗСУ
ЗСУ зупинили штурм окупантів на Авдіївському та Бахмутському напрямках, - Генштаб
18:47
Ексклюзив
Володимир Путін
Турки бачать у Путіні партнера, з яким треба працювати, а не злочинця, - аналітикиня Габер
18:44
#ДорогиПеремоги: Київстар, Океан Ельзи та Повернись Живим розпочали збір коштів для ЗСУ
18:34
Годинник Гітлера продали на аукціоні за $1,1 млн, єврейська спільнота засудила торги
18:32
Оновлено
Внаслідок ранкового ракетного удару по Краматорську загинули дві людини, п’ять осіб поранено
18:31
Таміла Ташева
У Криму Росія проводить приховану мобілізацію, призивають до армії навіть студентів, які мають відстрочку, – Таміла Ташева
18:25
Україна офіційно скасувала угоду з Білоруссю про судноплавство річками та озерами
18:07
Косово
Частково визнане Косово забороняє вʼїзд за сербськими документами
17:56
На фото засідання уряду
Уряд дозволив банкам збільшувати ставку до 20% для кредитів на час воєнного стану
17:53
СБУ перехопила розмову окупантів про обстріл в'язниці в Оленівці: "Це все брехня. Вони самі знищили казарми, там було 200 людей"
17:47
Теракт в Оленівці здійснили найманці з ПВК Вагнера за особистою командою їхнього керівника Пригожина, – розвідка
17:42
МЗС України
МЗС закликало Міжнародний кримінальний суд звернути увагу на катування та вбивства військовополонених українців росіянами
17:41
Ексклюзив
Боєць ССО: Ми наближаємося до звільнення усіх окупованих територій 
17:39
На фото Денис Шмигаль
Найближчим часом парламент розгляне 50 євроінтеграційних законопроєктів, - Шмигаль
17:28
Чорнобильська АЕС
Як Росія поширила мережу агентів по Україні, - розслідування Reuters
17:24
вугілля поїзд
Для створення стратегічного запасу вугілля Укренерго позичить ДП "Укрвугілля" 2,5 млрд грн
17:05
Оновлено
ДНР
Росіяни обстріляли з артилерії в'язницю в Оленівці, де тримали українських полонених. Загинуло близько 40 людей, ще 130 – поранені
17:03
Майя Санду
Молдова домовляється з Румунією про купівлю газу 
16:58
Олександр Лукашенко
Білорусь відкликала посла у Британії, звинувативши Лондон у "недружніх кроках"
16:52
ЗСУ ліквідували групу вагнерівців
Британська розвідка пояснила, чому РФ активно залучає ПВК Вагнера до війни в Україні
16:52
Антонівський міст
Росіяни стягують гроші з херсонців за переправу через Дніпро
16:47
Дмитро Лубінець
"Країна людожерів, які насолоджуються тортурами": ОПУ і омбудсмен про катування окупантами полоненого українця
16:44
Літаки ДП "Антонов" носитимуть імена міст-героїв України
Буча, Ірпінь, Маріуполь та інші: ДП "Антонов" дало 10 літакам імена міст-героїв України
16:40
Ексклюзив
США і РФ
Визнання Росії спонсоркою тероризму - це лише політична подія: усі можливі санкції США вже запровадили, - професор Айзенберг
16:38
Ексклюзив
полон ворог
Якщо ми хочемо вбити ворога, то робимо це без звірств: Росія надіслала гірших своїх представників, - боєць батальйону "Свобода" Лисенко
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV