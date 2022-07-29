Про це п'ятий президент України написав у Facebook.

"Вибух у підконтрольній Росії Оленівці, який забрав життя понад п'ятдесят українських військовополонених, є черговим жахливим воєнним злочином путінського режиму, спрямованим на приховування масових страт та тортур українських воїнів. Це чергове порушення Женевської Конвенції про військовополонених, а також принципів поваги до прав людини, міжнародного права та порядку", – написав Порошенко.

"Путінський режим є терористичним і за злочини проти України має бути притягнутим до відповідальності", – наголосив п’ятий президент.

"Ми закликаємо наших міжнародних партнерів, включаючи Групу Семи, ЄС, а також політичні родини Європейської народної партії та Міжнародного демократичного союзу жорстко засудити останні воєнні злочини путінського режиму, просувати визнання Росії країною-терористом та сприяти подальшому посиленню економічних санкцій проти Росії, наданню Україні сучасних танків, бойових літаків, далекобійних важких озброєнь для успішного контрнаступу та відновлення територіальної цілісності України. Разом ми маємо зупинити російське чудовисько!", – підсумував Петро Порошенко.

29 липня росіяни обстріляли з артилерії в'язницю в Оленівці, де тримали українських полонених. Унаслідок обстрілу загинуло близько 40 людей, ще 130 – поранені. Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав партнерів визнати РФ державою-терористом.

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