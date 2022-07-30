Не виключено, що за два дні до трагедії росіяни етапували з Оленівки тих, кого не хотіли вбити, - правозахисник Лисянський

Про це він повідомив в етері Еспресо.



"Оскільки я давно займаюся місцями позбавлення волі, тому перевірив, що два дні тому у Калинівську колонію був здійснений етап, тобто вивозили якихось топових ув'язнених з Оленівської колонії. Я продовжую вивчати, кого з Оленівки перекидали на Калинівку, тому що могли переправити тих, кого не хотіли навмисно вбити цими ракетними обстрілами", - зазначив правозахисник.



Павло Лисянський додав, що у 2018 році у Ростові відбулася сходка "злодіїв у законі", на якій російський криміналітет оголосив контроль приблизно над 20 в'язницями ОРДЛО.



"Тому причин трагедії в Оленівки могло бути декілька. І на сьогодні, якщо проаналізувати стан деяких речей на тимчасово окупованих територіях, то, наприклад, у місті Світлодарськ, яке має ТЕС, зараз відсутні електро та водопостачання, люди готують на вулицях. Відповідно, у колоніях годують в останню чергу, тому є великий шанс, що міг відбутися бунт або ще щось і для того, аби вирішити це питання, окупанти могли навмисно завдати удар. Таким чином, цим ударом планувалось налякати українських військовополонених і поставити крапку у заворушеннях ув'язнених на тимчасово окупованих територіях", - припустив Лисянський.

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