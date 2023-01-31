В ООН заявили, що місія до колонії в Оленівці, де загинули українські військовополонені, все ще можлива
Постійний координатор системи ООН в Україні Деніз Браун вважає, що місія організації ще зможе потрапити до колонії в Оленівці, де загинули українські полонені
Про це вона заявила 31 січня, передає Укрінформ.
"Ми ніколи не отримували дозволу від Російської Федерації, щоб зайти туди. Чи означає це, що все втрачено? Ні. Згадайте Запорізьку атомну електростанцію. Ми маємо там спеціалістів з МАГАТЕ. Тож це можливо", - зазначила Браун.
- 23 серпня 2022 року ООН створила групу зі встановлення фактів трагедії в Оленівці, однак на початку січня 2023 року розпустила її, бо місія так і не змогла потрапити на місце злочину.
- 29 липня 2022 року росіяни обстріляли з артилерії в'язницю в Оленівці, де тримали українських військовополонених. Унаслідок обстрілу загинуло близько 40 людей.
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