ООН створила групу зі встановлення фактів трагедії в Оленівці

Про це заявив спікер генсека ООН Стефан Дюжаррік, передає CNN.

"Організація Об’єднаних Націй має команду зі встановлення фактів, яка готова розслідувати напад на українську в’язницю в Оленівці", - сказав він.

За його словами, група поки не зможе зайнятися розслідуванням на місці події, оскільки ситуація навколо колонії в Оленівці продовжує залишатися небезпечною для візиту без відповідних гарантій від України і Росії.

Дюжаррік додав, що до групи фахівців увійшли: бразильський генерал-лейтенант поліції у відставці, ісландський дипломат і співробітник поліції Нігеру. Головним завданням для них є встановлення фактів трагедії, які передадуть генсеку ООН Антоніу Гутеррешу.

16 травня з Азовсталі в Маріуполі евакуювали військовослужбовців в окуповані Новоазовськ та Оленівку. 17 травня перша заступниця міністра оборони України Ганна Маляр заявила, що операція з порятунку захисників Азовсталі триватиме до їхнього повернення додому.

29 липня росіяни обстріляли з артилерії в'язницю в Оленівці, де тримали українських полонених. 2 серпня американські експерти підтвердили, що українських військовополонених в Оленівці підірвали росіяни.

6 серпня міськрада Маріуполя повідомила, що на сцені маріупольської камерної філармонії російські окупанти збирають тюремні клітки.

11 серпня мер Маріуполя Вадим Бойченко заявив, що російські окупанти, імовірно, проведуть показовий суд над захисниками Маріуполя на День Незалежності України. Інформацію про те, що на День Незалежності України в Маріуполі РФ планує здійснити показове "судилище" над полоненими азовцями та звинуватити в цьому українців, підтвердила й українська розвідка.

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