ООН створила групу зі встановлення фактів трагедії в Оленівці
Організація Об'єднаних Націй підготувала групу фахівців, які займуться встановленням фактів загибелі близько 50 українських військовополонених в колонії, що в окупованій Оленівці
Про це заявив спікер генсека ООН Стефан Дюжаррік, передає CNN.
"Організація Об’єднаних Націй має команду зі встановлення фактів, яка готова розслідувати напад на українську в’язницю в Оленівці", - сказав він.
За його словами, група поки не зможе зайнятися розслідуванням на місці події, оскільки ситуація навколо колонії в Оленівці продовжує залишатися небезпечною для візиту без відповідних гарантій від України і Росії.
Дюжаррік додав, що до групи фахівців увійшли: бразильський генерал-лейтенант поліції у відставці, ісландський дипломат і співробітник поліції Нігеру. Головним завданням для них є встановлення фактів трагедії, які передадуть генсеку ООН Антоніу Гутеррешу.
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