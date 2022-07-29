Ми помстимося Росії за кожного загиблого чи скаліченого, - Залужний

Про це написав у Facebook Головком ЗСУ Валерій Залужний.

"Росія – це держава-терорист", - наголосив головнокомандувач ЗСУ.

"На відміну від російських воєнних злочинців, ми дотримуємося норм міжнародного гуманітарного права", - написав Залужний.

"Водночас, зробимо все можливе і неможливе, щоб покарати винних у злочинах проти наших побратимів, посестер і мирних громадян... Знайте, вороги, вам не буде місця на Землі", - пообіцяв головком ЗСУ.

29 липня росіяни обстріляли з артилерії в'язницю в Оленівці, де тримали українських полонених. Унаслідок обстрілу загинуло близько 40 людей, ще 130 – поранені. Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав партнерів визнати РФ державою-терористом.

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