Ми помстимося Росії за кожного загиблого чи скаліченого, - Залужний
Звірства росіян, які вони творять над нашими військовополоненими, викликають лють, і Україна помститься за кожного загиблого чи скаліченого
Про це написав у Facebook Головком ЗСУ Валерій Залужний.
"Росія – це держава-терорист", - наголосив головнокомандувач ЗСУ.
"На відміну від російських воєнних злочинців, ми дотримуємося норм міжнародного гуманітарного права", - написав Залужний.
"Водночас, зробимо все можливе і неможливе, щоб покарати винних у злочинах проти наших побратимів, посестер і мирних громадян... Знайте, вороги, вам не буде місця на Землі", - пообіцяв головком ЗСУ.
- 29 липня росіяни обстріляли з артилерії в'язницю в Оленівці, де тримали українських полонених. Унаслідок обстрілу загинуло близько 40 людей, ще 130 – поранені. Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав партнерів визнати РФ державою-терористом.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.4
Купівля 39.4Продаж 40.49
-
EUR
Купівля 39.68Продаж 41.08
- Актуальне
- Важливе