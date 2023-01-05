Гутерреш розформував місію ООН зі встановлення обставин загибелі українських полонених в Оленівці
Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш розпустив місію з встановлення обставин загибелі українських військовополонених у липні 2022 року в Оленівці
Про це інформує Reuters.
Зазначають, що місія ООН не змогла розгорнутися на місці нападу на українських військовополонених у колонії в Оленівці.
- 29 липня росіяни обстріляли з артилерії в'язницю в Оленівці, де тримали українських полонених. Унаслідок обстрілу загинуло близько 40 людей, ще 130 – поранені. Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав партнерів визнати РФ державою-терористом.
- СБУ перехопила розмову окупантів про обстріл в'язниці в Оленівці: "Це все брехня. Вони самі знищили казарми, там було 200 людей".
- 31 липня міноборони Росії запросило експертів, фахівців з ООН і Червоного Хреста на місце теракту в Оленівці, Донецької області. Утім доступ представникам ЧХ до місця трагедії не дала.
- 2 серпня Верховна Рада закликала світ визнати РФ державою-терористом і посилити санкції у зв'язку з вбивством українських військовополонених в Оленівці.
- 3 серпня генсекретар ООН Антоніу Гутерреш заявив, що збирається створитимісію для з'ясовування обставин вбивства українських військовополонених в Оленівці.
- 23 серпня місію для розслідування теракту в Оленівці створили.
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