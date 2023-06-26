Головна English Львів Таблоїд
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Війна з Росією В Оленівці досі залишаються українські військовополонені, — Лубінець

В Оленівці досі залишаються українські військовополонені, — Лубінець

26 червня, 2023 понедiлок
23:27
Війна з Росією Оленівка

Уповноважений із прав людини Дмитро Лубінець 26 червня повідомив, що у колонії в Оленівці досі перебувають українські військовополонені

Про це він сказав у інтерв'ю ISLND TV.

Він повідомив, що багатьох полонених росіяни вивезли з колонії маленькими групками, а також зробили все, аби Україна втратила з ними зв'язок. Лубінець наголошує, що навіть попри це Україна отримує інформацію про полонених. 

"В Оленівці ще утримуються військовополонені, але дуже багато кого вони перевезли і робили це невеликими групами по 20-25 наших військовополонених у різні установи. Когось вивозили на територію РФ, когось повертали на територію України. Робили все, щоб ми втратили з ними зв'язок. Але нам вдається отримувати інформацію, що там відбувається", - розповів Уповноважений із прав людини.

  • 29 липня росіяни обстріляли з артилерії в'язницю в Оленівці, де тримали українських полонених. Унаслідок обстрілу загинуло близько 40 людей, ще 130 – поранені. Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав партнерів визнати РФ державою-терористом.
  • 3 серпня генсекретар ООН Антоніу Гутерреш заявив, що збирається створити місію для з'ясовування обставин вбивства українських військовополонених в Оленівці. 23 серпня місію для розслідування теракту в Оленівці створили.
  • 5 січня генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш розпустив місію з встановлення обставин загибелі українських військовополонених в Оленівці. Причина: місія ООН не змогла розгорнутися на місці нападу на українських військовополонених.
полонені
окуповані території
окупанти
Оленівка
Читайте також:
Євген Пригожин
26 червня, 2023 понедiлок
У ISW розповіли, як спроба заколоту Пригожина вплинула на російські війська в Україні
путін пригожин
26 червня, 2023 понедiлок
Є дві версії щодо бунту Пригожина, - полковник запасу СБУ Притула
Євген Пригожин
25 червня, 2023 неділя
Спектакль з Пригожиним був потрібен, щоб Лукашенко міг прийняти ПВК "Вагнера" у Білорусі, - ексзаступник начальника генштабу Війська Польського
Київ
+15°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 36.67
    Купівля 36.67
    Продаж 37.39
  • EUR
    Купівля 40.22
    Продаж 41.12
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, вiвторок
27 червня
00:55
Зеленський на передовій
Зеленський на передовій обговорив із генералами створення корпусу морської піхоти
00:30
танк Аbrams M1/A1
США та Польща уклали угоду про відкриття у Познані центру ремонту танків Abrams
2023, понедiлок
26 червня
23:58
Зеленський приїхав до бійців на Бердянському напрямку та вручив їм нагороди
22:55
Ексклюзив
Павло Клімкін
Виникає питання, чи є накази Путіна є останньою інстанцією, - Клімкін
22:52
путін
"Бійців використали в темну": Путін запропонував вагнерівцям три варіанти дій на вибір
22:23
На фото: Харківʼянка на виступі Лободи з плакатом "Харків проти Лободи"
"Бикуєш на підлітка, а потім пишеш "поважаю її думку": як реагують українці на дії Лободи щодо активістки на концерті
22:04
окупанти в Криму
Вагнерівці ганебно втекли з Бахмуту, зараз там головними є повітряно-десантні підрозділи ворога, - Череватий
21:34
Росіяни обстріляли село на Донеччині, є загиблий та поранена
21:18
Ексклюзив
Лукашенко
Лукашенко сподівається, що ПВК Вагнера стане його союзником, - Клімкін
21:07
В Україні виготовлятимуть машини для розмінування HYDREMA 910
20:28
Аналітика
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
Кадрові перестановки в Укроборонпромі й стабілізація фронту на Купʼянському напрямку. Колонка Сергія Згурця
20:16
У Києві римо-католики вимагали від Ткаченка повернути костел Святого Миколая вірянам
20:09
дрони ЗСУ
Три українські виробники отримають по $1 млн на впровадження технологій боротьби з ворожими дронами
20:02
OPINION
Ігор Танчин
Гнила стіна
20:00
Огляд
переможні новини
Переможні новини 488 дня війни: звільнення важливого для контрнаступу села Рівнопіль та висадка українського десанту на лівому березі на Херсонщині
19:48
У Білорусі триває бойова підготовка підрозділів ЗС РФ перед їх відправкою в райони бойових дій в Україні, - Генштаб
19:36
Порошенко в ефірі GB News: ситуація з Пригожиним вкотре довела, що Путін розуміє лише мову сили
19:01
АМС опублікувала перші кадри майбутнього серіалу "Ходячі мерці: Деріл Діксон"
18:53
Дана Ярова
ДАСУ провокує черговий скандал навколо закупівель Міноборони, що загрожує втратою постачальників, – волонтерка Ярова
18:50
Ексклюзив
Каховська ГЕС, підтоплення
Росіяни привезли в одне із селищ на лівобережжі Херсонщини пересувний крематорій, - депутатка Херсонської міськради
18:47
Зеленський
Зеленський відвідав Донеччину й нагородив бійців, які відзначилися на Бахмутському напрямку
18:19
Євген Пригожин
"Ми йшли для демонстрації протесту": Пригожин розповів про причини заколоту та його зупинки
18:08
OPINION
Михайло Басараб
Не дивіться російських серіалів...
17:59
Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус
Німеччина не змінила свого рішення щодо постачання Україні далекобійних ракет Taurus, – Пісторіус
17:50
ПВК Вагнер
У Білорусі на відстані 200 км від України почали будувати бази для вагнерівців, - ЗМІ
17:42
У Херсоні затримали місцевого прикордонника, який працював у російській катівні під час окупації 
17:20
ПВК Вагнера
Причиною відступу Пригожина можуть бути погрози спецслужб РФ родинам вагнерівців, - The Telegraph
17:16
зерно, зернова угода
"Зерновий коридор": найбільшими покупцями є Іспанія, Китай і Туреччина, - амбасадорка з особливих доручень МЗС України Трофімцева
17:11
Євген Пригожин
ЗМІ заявили, що в Лукашенка не підтвердили прибуття Пригожина до Білорусі
17:06
Шалва Папуашвілі
Спікер грузинського парламенту пояснив, чому країна не вводить санкції проти РФ
16:54
автомат
Польща передасть українським силовикам партію автоматів і набоїв
16:36
Росіяни поцілили по підприємству в Нікополі: загинули двоє людей
16:35
Ексклюзив
ЗСУ
Експерт Defense Express Рябих пояснив важливість звільнення Рівнополя для контрнаступу
16:23
на фото: винищувачі НАТО
За тиждень винищувачі НАТО над країнами Балтії супроводили 8 військових літаків РФ, що порушили правила польотів
16:07
Обстріл Херсонської області
Росіяни обстріляли Білозерку на Херсонщині: дістала поранення літня жінка
16:04
Конференція відновлення в Лондоні
"Неконструктивна маячня": Влада провалила підготовку до Лондонської конференції з відбудови України, - ZN.UA
16:04
OPINION
Олексій Панич
Через Пригожина Штатам передали "ядерний меседж"
15:57
Петер Сіярто
Голова МЗС Угорщини Сіярто заявив, що Україна не відповідає умовам членства в ЄС
15:45
укриття
Зеленський ввів у дію рішення РНБО про посилення відповідальності за неналежне утримання укриттів
15:23
Ексклюзив
путін
Остаточну крапку в заколоті ставити зарано, далі буде, - генерал-лейтенант Кондратюк
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

Підтримку виробництва англійської версії сайту здійснено в рамках проєкту за підтримки Фонду розвитку ЗМІ Посольства США в Україні. Погляди авторів не обов'язково збігаються з офіційною позицією уряду США. / Developing of webpage’s English version supported by the Media Development Fund of the U.S. Embassy in Ukraine. The views of the authors do not necessarily reflect the official position of the U.S. Government


  • © 2023 ESPRESO.TV