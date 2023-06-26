В Оленівці досі залишаються українські військовополонені, — Лубінець
Уповноважений із прав людини Дмитро Лубінець 26 червня повідомив, що у колонії в Оленівці досі перебувають українські військовополонені
Про це він сказав у інтерв'ю ISLND TV.
Він повідомив, що багатьох полонених росіяни вивезли з колонії маленькими групками, а також зробили все, аби Україна втратила з ними зв'язок. Лубінець наголошує, що навіть попри це Україна отримує інформацію про полонених.
"В Оленівці ще утримуються військовополонені, але дуже багато кого вони перевезли і робили це невеликими групами по 20-25 наших військовополонених у різні установи. Когось вивозили на територію РФ, когось повертали на територію України. Робили все, щоб ми втратили з ними зв'язок. Але нам вдається отримувати інформацію, що там відбувається", - розповів Уповноважений із прав людини.
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- 5 січня генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш розпустив місію з встановлення обставин загибелі українських військовополонених в Оленівці. Причина: місія ООН не змогла розгорнутися на місці нападу на українських військовополонених.
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