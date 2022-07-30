Україна розпочала процедуру повернення тіл загиблих від теракту в Оленівці
Україна розпочала процедуру повернення тіл загиблих українських військовослужбовців у Оленівці Донецької області унаслідок теракту росіян
Про це у ефірі українських телеканалів заявив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець, передає Укрінформ.
"Я звернувся і з тим, щоб обов’язково мені надали можливість відвідати наших поранених героїв. І ми почали процедуру повернення тіл загиблих наших військовослужбовців, які там трималися", - сказав омбудсман.
Лубінець заявив, що мова йде про відповідний запит щодо, у тому числі, повернення тіл загиблих на підконтрольну українській владі територію, щоб родичі могли їх отримати.
"І наразі ми ведемо цю процедуру. Офіційно цю процедуру ми всі запустили", - сказав уповноважений.
За його словами, якщо аналізувати цей заклад у Оленівці, то там є порушення усіх Женевських конвенцій.
"Зокрема, у принципі ця установа не може бути розрахована на таку кількість громадян - там тисячі людей перебували. І ми неодноразово піднімали питання перед міжнародниками, перед, у першу чергу, МКЧХ, щоб вони мали туди доступ і фіксували порушення умов тримання, кількість людей, тощо", - сказав він
Лубінець вважає, що міжнародники мають туди приїхати і взяти усі матеріали для експертизи.
"Це не будуть робити українські експерти, і на наш погляд, це не мають робити експерти РФ – це мають робити міжнародні експерти з різних інституцій, по всьому світу, щоб максимально об’єктивним було розслідування цього злочину", - поінформував він.
Посадовець додав, що свідчення поранених українців будуть слугувати додатковим доказом того, що насправді там відбулося, - як відбувався процес переведення, що казали військовим, чому їх переводять, чому саме у цей барак.
"Тим більше що наскільки ми знаємо, якихось інших позитивних змін в умовах тримання – там нічого подібного не було. Тому запитань наразі багато, але повірте, ми робимо все, що можемо, що ми маємо робити", - сказав Лубінець.
За словами омбудсмана, наразі представники України вимагають, що поки росіяни не допускають туди представників української держави, то нехай допустять туди міжнародників.
- Нагадаємо, за повідомленням української розвідки, 28 липня теракт в Оленівці здійснили найманці з ПВК Вагнера за особистою командою їхнього керівника Пригожина, , головною метою якого було приховати факти тотального розкрадання коштів, виділених на утримання військовополонених. Зеленський відреагував і сказав, що Росія довела численними терактами, що є найбільшим джерелом тероризму в сьогоднішньому світі, а удар по Оленівці – свідоме масове вбивство українських військовополонених, більш ніж п’ятдесят загиблих.
- Патронатна служба "Азову" просить не реагувати на поширені росЗМІ прізвища постраждалих внаслідок теракту в Оленівці
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