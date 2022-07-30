Росія довела численними терактами, що є найбільшим джерелом тероризму в сьогоднішньому світі, - Зеленський
Удар окупантів по Оленівці – це свідомий воєнний злочин росіян, свідоме масове вбивство українських військовополонених, більш ніж п’ятдесят загиблих…
Про це у вечірньому зверненні заявив Володимир Зеленський.
"Кожен окупант, який знущається з українців, який катує і вбиває, повинен знати, що відплата за це буде. Навіть якщо хтось із російських убивць сподівається, що їх не притягнуть до відповідальності, що вони десь сховаються, хай знають: вони відповідатимуть у будь-якому разі. Географія, час, кордони й стіни не зупинять справедливої відплати. Має бути чітке юридичне визнання Росії державою-терористом. Росія довела численними терактами, що є найбільшим джерелом тероризму в сьогоднішньому світі. Це – факт", - наголосив президент України.
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