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Головна війна з Росією Патронатна служба "Азову" просить не реагувати на поширені росЗМІ прізвища постраждалих внаслідок теракту в Оленівці

Патронатна служба "Азову" просить не реагувати на поширені росЗМІ прізвища постраждалих внаслідок теракту в Оленівці

30 липня, 2022 субота
12:01
війна з Росією

Окупанти виклали список прізвищ поранених та загиблих внаслідок терористичних дій в Оленівці

Однак, як повідомляє Патронатна служба Азову "Янголи Азову", вони не можуть підтвердити чи спростувати ці повідомлення та перевіряють їх на достовірність.

"Наразі ми – Патронатна служба Азову – не можемо Імена поранених та загиблих в Оленівці ми повідомляємо родинам в індивідуальному порядку. Жодна українська чи міжнародна інституція не може підтвердити чи спростувати списки, розміщені в російських ЗМІ", – йдеться у повідомленні.

  • Нагадаємо, за повідомленням української розвідки, 28 липня теракт в Оленівці здійснили найманці з ПВК Вагнера за особистою командою їхнього керівника Пригожина, , головною метою якого було приховати факти тотального розкрадання коштів, виділених на утримання військовополонених. Зеленський відреагував і сказав, що Росія довела численними терактами, що є найбільшим джерелом тероризму в сьогоднішньому світі, а удар по Оленівці – свідоме масове вбивство українських військовополонених, більш ніж п’ятдесят загиблих

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Новини
Оленівка
полк "Азов"
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