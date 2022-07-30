Патронатна служба "Азову" просить не реагувати на поширені росЗМІ прізвища постраждалих внаслідок теракту в Оленівці

Однак, як повідомляє Патронатна служба Азову "Янголи Азову", вони не можуть підтвердити чи спростувати ці повідомлення та перевіряють їх на достовірність.

"Наразі ми – Патронатна служба Азову – не можемо Імена поранених та загиблих в Оленівці ми повідомляємо родинам в індивідуальному порядку. Жодна українська чи міжнародна інституція не може підтвердити чи спростувати списки, розміщені в російських ЗМІ", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, за повідомленням української розвідки, 28 липня теракт в Оленівці здійснили найманці з ПВК Вагнера за особистою командою їхнього керівника Пригожина, , головною метою якого було приховати факти тотального розкрадання коштів, виділених на утримання військовополонених. Зеленський відреагував і сказав, що Росія довела численними терактами, що є найбільшим джерелом тероризму в сьогоднішньому світі, а удар по Оленівці – свідоме масове вбивство українських військовополонених, більш ніж п’ятдесят загиблих

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