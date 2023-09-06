ГУР про обмін військовополонених: Багатьох українців РФ відмовляється віддавати без будь-яких пояснень

Про це в інтерв'ю Укрінформу сказав представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов.

За його словами, щодо деяких захисників у Росії є вигадані кримінальні справи або вироки.

Україна хотіла б, аби до перемовин щодо обміну полонених долучилося більше країн-посередників, але наразі це двосторонні переговори з агресором, зазначив Юсов.

"Зрештою, у різних випадках Україна веде перемовини з різними суб'єктами. Наприклад, уже не секрет, що з ПВК Вагнера були окремі перемовини щодо обміну полоненими. Вони були достатньо результативними. Так само бувають окремі "польові" історії. Звичайно, тоді комусь щастить перебувати в полоні менші терміни", - сказав представник ГУР.

"Але немає якоїсь формули обміну. На жаль, ми маємо справу з державою, яка часто ігнорує міжнародне право і Женевські конвенції", - додав Юсов.

Він наголосив, що Україна не чекає завершення війни, а повертає полонених уже зараз.