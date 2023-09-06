ГУР про обмін військовополонених: Багатьох українців РФ відмовляється віддавати без будь-яких пояснень
В умовах повномасштабної війни вже близько 2,6 тис. військовополонених повернулися додому. Але деяких РФ відмовляється віддавати без пояснення причин
Про це в інтерв'ю Укрінформу сказав представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов.
За його словами, щодо деяких захисників у Росії є вигадані кримінальні справи або вироки.
Україна хотіла б, аби до перемовин щодо обміну полонених долучилося більше країн-посередників, але наразі це двосторонні переговори з агресором, зазначив Юсов.
"Зрештою, у різних випадках Україна веде перемовини з різними суб'єктами. Наприклад, уже не секрет, що з ПВК Вагнера були окремі перемовини щодо обміну полоненими. Вони були достатньо результативними. Так само бувають окремі "польові" історії. Звичайно, тоді комусь щастить перебувати в полоні менші терміни", - сказав представник ГУР.
"Але немає якоїсь формули обміну. На жаль, ми маємо справу з державою, яка часто ігнорує міжнародне право і Женевські конвенції", - додав Юсов.
Він наголосив, що Україна не чекає завершення війни, а повертає полонених уже зараз.
- У серпні в Україну з полону РФ повернулиcя 22 захисники.
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