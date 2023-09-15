Україна повернула тіла ще 51 загиблого захисника

Про це інформує Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.

"Українською стороною здійснено низку заходів, за результатами яких на підконтрольну українському уряду територію вдалося репатріювати тіла 51-го загиблого оборонця", - йдеться в заяві.

Повідомляється, що передача полеглих воїнів відбулася за співпраці КШППВ, Генштабу ЗСУ та МВС.

Загалом за два роки вдалося репатріювати тіла 1832 українських бійців.

"Україна продовжуватиме пошуки та повернення тіл усіх наших героїв, які віддали свої життя у боях за незалежність", - додають у відомстві.

Довідково. Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими (КШППВ) утворений 11 березня 2022 року згідно з постановою Кабінету Міністрів України №257.