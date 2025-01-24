Мера Ірпеня Маркушина взяли під варту в межах справи його виїзду за кордон

Про це повідомляє Суспільне.

Раніше Маркушин поінформував у facebook, що ДБР вручило йому підозру через незаконний виїзд за кордон у серпні 2022 року.

"То в чому мене підозрюють? Так, їздив. Забрав два Mavic та заїхав привітав сина Марка з днем народження, який був в Італії як біженець, якого я не бачив пів року з початку нашої оборони Ірпеня… Як єдиний опікун Марка (мама, моя кохана дружина Наталя, померла через місяць після пологів) я маю право виїхати до сина без будь-яких додаткових дозволів, але знав, що повернусь із допомогою, тож оформився офіційно", - написав він.

Водночас за інформацією правоохоронців, Маркушин їхав в Італію не для допомоги військовим, а з метою побачити сина.

"Обласна поліція роздивлялась цю справу два місяці і нічого не знайшла, а ДБР "намалювали" підозру за два дні. Вважаю, що справа проти мене заполітизована і замовна від моїх опонентів", - заявив мер Ірпеня на засіданні.

Прокурор стверджує, що Маркушин не надавав документів, які б підтверджували його волонтерську діяльність за кордоном. Сторона обвинувачення просила обрати запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 60 діб або застави у 40 млн грн.

Адвокат Маркушина вважає підозру необґрунтованою. Потім сторона захисту казала, що бере на поруки мера й просила відмовити у клопотанні тримання під вартою.

Фігуранту обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 22 березня з можливістю застави у 30 млн грн, також Маркушина відсторонили від роботи до цієї дати.

"Будемо подавати апеляцію і оскаржувати це незаконне рішення", - запевнив міський голова Ірпеня.