Мера Ірпеня Маркушина взяли під варту в межах справи його виїзду за кордон
Печерський суд Києва відправив під варту міського голову Ірпеня Київської області Олександра Маркушина до 22 березня
Про це повідомляє Суспільне.
Раніше Маркушин поінформував у facebook, що ДБР вручило йому підозру через незаконний виїзд за кордон у серпні 2022 року.
"То в чому мене підозрюють? Так, їздив. Забрав два Mavic та заїхав привітав сина Марка з днем народження, який був в Італії як біженець, якого я не бачив пів року з початку нашої оборони Ірпеня… Як єдиний опікун Марка (мама, моя кохана дружина Наталя, померла через місяць після пологів) я маю право виїхати до сина без будь-яких додаткових дозволів, але знав, що повернусь із допомогою, тож оформився офіційно", - написав він.
Водночас за інформацією правоохоронців, Маркушин їхав в Італію не для допомоги військовим, а з метою побачити сина.
"Обласна поліція роздивлялась цю справу два місяці і нічого не знайшла, а ДБР "намалювали" підозру за два дні. Вважаю, що справа проти мене заполітизована і замовна від моїх опонентів", - заявив мер Ірпеня на засіданні.
Прокурор стверджує, що Маркушин не надавав документів, які б підтверджували його волонтерську діяльність за кордоном. Сторона обвинувачення просила обрати запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 60 діб або застави у 40 млн грн.
Адвокат Маркушина вважає підозру необґрунтованою. Потім сторона захисту казала, що бере на поруки мера й просила відмовити у клопотанні тримання під вартою.
Фігуранту обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 22 березня з можливістю застави у 30 млн грн, також Маркушина відсторонили від роботи до цієї дати.
"Будемо подавати апеляцію і оскаржувати це незаконне рішення", - запевнив міський голова Ірпеня.
- 18 січня повідомлялось, що українські правоохоронці провели 270 обшуків, під час яких у 19 регіонах України було викрито десятки схем незаконного переправлення чоловіків за кордон. Фігуранти, які брали участь в оборудках, отримали підозри.
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