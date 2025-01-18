У 19 регіонах України викрили десятки схем незаконного переправлення чоловіків за кордон
Українські правоохоронці провели 270 обшуків, під час яких у 19 регіонах України було викрито десятки схем незаконного переправлення чоловіків за кордон. Фігуранти, які брали участь в оборудках, отримали підозри
Про це повідомляє Національна поліція України.
Зазначається, що серед зловмисників переважно приватні підприємці, які надавали неправдиві відомості для внесення інформації в систему "Шлях", а також ділки, які організували "бізнес" на переправленні чоловіків призовного віку в обхід прикордонних пунктів пропуску.
Також серед викритих осіб адміністратори різних месенджерів, які підшуковували та приймали "замовлення" від "клієнтів", які бажали виїхати за кордон.
Фото: Національна поліція України
Фото: Національна поліція України
Фото: Національна поліція України
"Крім того, поліцейські викрили осередки з виготовлення підробних документів щодо непридатності до військової служби", - додали в Нацполіції.
Повідомляється, що під час обшуків правоохоронці вилучили різного роду документи, зокрема й медичні документи, відносно осіб призовного віку, які надавали можливість перетинати кордон, а також комп’ютерну техніку, чорнові записи, мобільні телефони, гроші в іноземній валюті тощо.
"Наразі фігурантам уже повідомлено про підозру за низкою статей Кримінального кодексу України, зокрема за ч. 3 ст. 332 - незаконне переправлення осіб через державний кордон України", - йдеться у повідомленні.
Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до дев'яти років з конфіскацією майна й позбавленням права обіймати певні посади.
- Напередодні повідомлялося, що правоохоронці розпочали понад 200 обшуків на території 19 регіонів України щодо незаконного виїзду за кордон громадян, які підлягають мобілізації.
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