Нацполіція проводить понад 200 обшуків у справах щодо виїзду за кордон військовозобовʼязаних

Про це повідомила пресслужба відомства.

"Вказані правопорушення вчиняються шляхом здійснення шахрайств, підробки документів, несанкціонованого втручання у роботу електронних реєстрів та підкупу службових осіб", - зазначили у поліції.

Правоохоронці за процесуального керівництва Офісу Генпрокурора розпочали проведення обшуків на території 19 регіонів України в осіб, причетних до незаконних оборудок.

Подробиці будуть оприлюднені після завершення слідчих дій, додали в поліції.