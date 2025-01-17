Нацполіція проводить понад 200 обшуків у справах щодо виїзду за кордон військовозобовʼязаних
Правоохоронці розпочали понад 200 обшуків на території 19 регіонів України щодо незаконного виїзду за кордон громадян, які підлягають мобілізації
Про це повідомила пресслужба відомства.
"Вказані правопорушення вчиняються шляхом здійснення шахрайств, підробки документів, несанкціонованого втручання у роботу електронних реєстрів та підкупу службових осіб", - зазначили у поліції.
Правоохоронці за процесуального керівництва Офісу Генпрокурора розпочали проведення обшуків на території 19 регіонів України в осіб, причетних до незаконних оборудок.
Подробиці будуть оприлюднені після завершення слідчих дій, додали в поліції.
- За одну добу українські поліцейські ліквідували майже півсотні схем незаконного перетину кордону чоловіками призовного віку у 22 регіонах країни. У результаті 600 обшуків оголошено понад 60 підозр організаторам та учасникам оборудок.
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