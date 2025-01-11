За добу поліцейські ліквідували майже півсотні "ухилянтських схем" у 22 регіонах: організаторам та учасникам оголосили понад 60 підозр
За одну добу українські поліцейські ліквідували майже півсотні схем незаконного перетину кордону чоловіками призовного віку у 22 регіонах країни. У результаті 600 обшуків оголошено понад 60 підозр організаторам та учасникам оборудок
Про це повідомляє Національна поліція України.
Зазначається, що серед виявлених оборудок – переправлення поза межами пунктів пропуску, підробка документів про стан здоров'я, фіктивні внесення в інформаційну систему "Шлях" та інші.
"Серед фігурантів – керівники лікарень різного рівня, посадовці ТЦК, МСЕК і ВЛК, а також цивільні особи. Вони пропонували військовозобов’язаним різні схеми перетину кордону. Наприклад, отримати довідку ВЛК про непридатність до військової служби з виключенням із військового обліку чи зробити підробні документи, що надають право виїзду за кордон", - розповіли в Нацполіції.
Найпопулярнішими пропозиціями були: перехід кордону поза межами пунктів пропуску – лісом, човном або в гідрокостюмі річкою, у багажнику вантажівки, або у жіночому одязі.
Потенційних "клієнтів" ділки підшукували через знайомих та закриті телеграм-канали, зазначили в Нацполіції. Такі "послуги" коштували від 5 до 22 тисяч доларів – залежно від обраного способу незаконного перетину кордону.
"Отримані гроші фігуранти легалізували через купівлю авто й нерухомості, у деяких випадках – виводили в офшори", - йдеться у повідомленні.
Під час обшуків поліцейські вилучили списки переправлених осіб за 2024 рік, фальшиві документи й печатки різних державних органів, зброю, чорну бухгалтерію, готівку у різній валюті.
Фото: Національна поліція України
Фото: Національна поліція України
"Слідчі оголосили 60 підозр за незаконне переправлення осіб через державний кордон України. Серед підозрюваних – як рядові виконавці, так і організатори, у тому числі керівники держустанов різного рівня", - зазначили в Нацполіції.
Фото: Національна поліція України
Фото: Національна поліція України
Фото: Національна поліція України
Дії фігурантів кваліфіковані за ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України – незаконне переправлення осіб через державний кордон України.
За скоєне їм загрожує до девʼяти років позбавлення волі з конфіскацією майна й позбавленням права обіймати певні посади.
"Перший етап спецоперації завершено, досудове розслідування триває. Поліцейські встановлюють інших причетних до організації схем незаконного перетину державного кордону України під час війни", - резюмували в Нацполіції.
Примітка: згідно зі статтею 62 Конституції України особа вважається невинуватою в скоєнні злочину і не може бути кримінально покарана, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
- Напередодні повідомлялося, що по всій країні правоохоронці проводять спецоперацію з перекриття каналів незаконного вивозу чоловіків за кордон. Йшлося про понад 600 одночасних обшуків.
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