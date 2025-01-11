За добу поліцейські ліквідували майже півсотні "ухилянтських схем" у 22 регіонах: організаторам та учасникам оголосили понад 60 підозр

Про це повідомляє Національна поліція України.

Зазначається, що серед виявлених оборудок – переправлення поза межами пунктів пропуску, підробка документів про стан здоров'я, фіктивні внесення в інформаційну систему "Шлях" та інші.

"Серед фігурантів – керівники лікарень різного рівня, посадовці ТЦК, МСЕК і ВЛК, а також цивільні особи. Вони пропонували військовозобов’язаним різні схеми перетину кордону. Наприклад, отримати довідку ВЛК про непридатність до військової служби з виключенням із військового обліку чи зробити підробні документи, що надають право виїзду за кордон", - розповіли в Нацполіції.

Найпопулярнішими пропозиціями були: перехід кордону поза межами пунктів пропуску – лісом, човном або в гідрокостюмі річкою, у багажнику вантажівки, або у жіночому одязі.

Потенційних "клієнтів" ділки підшукували через знайомих та закриті телеграм-канали, зазначили в Нацполіції. Такі "послуги" коштували від 5 до 22 тисяч доларів – залежно від обраного способу незаконного перетину кордону.

"Отримані гроші фігуранти легалізували через купівлю авто й нерухомості, у деяких випадках – виводили в офшори", - йдеться у повідомленні.

Під час обшуків поліцейські вилучили списки переправлених осіб за 2024 рік, фальшиві документи й печатки різних державних органів, зброю, чорну бухгалтерію, готівку у різній валюті.

Фото: Національна поліція України

Фото: Національна поліція України

"Слідчі оголосили 60 підозр за незаконне переправлення осіб через державний кордон України. Серед підозрюваних – як рядові виконавці, так і організатори, у тому числі керівники держустанов різного рівня", - зазначили в Нацполіції.

Фото: Національна поліція України

Фото: Національна поліція України

Фото: Національна поліція України

Дії фігурантів кваліфіковані за ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України – незаконне переправлення осіб через державний кордон України.

За скоєне їм загрожує до девʼяти років позбавлення волі з конфіскацією майна й позбавленням права обіймати певні посади.

"Перший етап спецоперації завершено, досудове розслідування триває. Поліцейські встановлюють інших причетних до організації схем незаконного перетину державного кордону України під час війни", - резюмували в Нацполіції.

Примітка: згідно зі статтею 62 Конституції України особа вважається невинуватою в скоєнні злочину і не може бути кримінально покарана, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.