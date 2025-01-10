Понад 600 обшуків по країні: Нацполіція проводить спецоперацію з блокування каналів для вивозу ухилянтів

Про це повідомляє Національна поліція України.

"Понад 600 одночасних обшуків проводять оперативники ДСР та слідчі Нацполіції і це тільки перший етап спецоперації з перекриття каналів вивозу чоловіків призовного віку за кордон. Йдеться про організаторів та учасників груп, які допомагають чоловікам перетнути кордон в обхід офіційних пунктів пропуску", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що, за наявними даними, цими маршрутами ділки посприяли в перетині сотням військовозобов'язаних.

"Заходи тривають по всіх областях України. Деталі спецоперації будуть оприлюднені після завершення усіх слідчих дій", - додали в Нацполіції.