У 2024 році в Україні викрили 120 посадовців, які організовували незаконне переправлення громадян через кордон
Упродовж 2024 року Державне бюро розслідувань (ДБР) розслідувало 287 кримінальних проваджень щодо незаконного переправлення через державний кордон військовозобов’язаних чоловіків
Про це інформує пресслужба ДБР.
Так, за минулий рік у цих провадженнях було повідомлено про підозру 120 посадовцям, до суду скеровано 61 обвинувальний акт.
Зазначається, що серед фігурантів найчастіше траплялися працівники ТЦК, МСЕК, лікарі та правоохоронці.
Сума лише задокументованих хабарів у кримінальних провадженнях щодо нелегального переправлення військовозобов’язаних через державний кордон склала 11 млн 400 тис. грн. Працівники ДБР арештували майно фігурантів загальною вартістю майже 11 млн грн.
"Для переправлення чоловіків за кордон, зловмисники організовували підроблені діагнози для своїх «клієнтів», оформлювали їх як волонтерів та водіїв гуманітарних вантажів, знімали з військового обліку через відкриття фіктивних кримінальних проваджень тощо", - розповіли у Держбюро розслідувань.
Там також додали, що поширені схеми переведення чоловіків через кордон поза пунктами пропуску або за допомогою липового одруження на особі з інвалідністю.
- Нещодавно правоохоронці затримали та повідомили про підозру командиру 211-ї понтонно-мостової бригади Олегу Побережнюку, який покривав знущання над солдатами. Суд взяв командира під варту, проте з можливістю вийти під заставу у розмірі 12 млн 112 тис. грн.
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