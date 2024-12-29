Покривав знущання над військовослужбовцями: затримано командира 211 бригади Побережнюка

Про це інформують ДБР та Офіс генерального прокурора.

"Встановлено, що принаймні з лютого по липень 2024 року командир бригади знав про численні факти катувань та іншого нелюдського поводження над бійцями підлеглим йому офіцером, проте не реагував на це та не ініціював питання щодо притягнення винного офіцера до відповідальності", - зазначили в ДБР.

За наявною інформацією, старший лейтенант (Владислав Пастух, - ред.), який бив та катував підлеглих військовослужбовців є сином начальника штабу вказаної військової частини та є близьким товаришем командира бригади, додали у відомстві.

В Офісі генпрокурора повідомили, що правоохоронці провели обшуки за місцем проживання Побережнюка. Наразі його затримано, вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу.

"За процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора повідомлено про підозру командиру 211 понтонно-мостової бригади Сил підтримки Збройних Сил України за фактом бездіяльності військової влади, вчиненої в умовах воєнного стану або в бойовій обстановці (ч. 4 ст. 426 КК України)", - йдеться у повідомленні.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Що передувало

Українська правда в понеділок, 16 грудня, оприлюднила матеріал на основі отриманих фактів від бійців 211-ї понтонно-мостової бригади про знущання з військових, кумівство, вимагання коштів та інші порушення в підрозділі.

За інформацією видання, керівництво бригади вимагало гроші у військових, погрожуючи їм переведенням у піхоту, або ж застосовувало фізичну силу до тих, хто не платив.

Зокрема, Владислав Пастух, який довгий час обіймав посаду командира у першому батальйоні бригади, погрожував бійцям тим, що "його батя – начальник штабу, а хрещений – комбриг, які можуть перевести військових у піхоту, де їх одразу кинуть "на м'ясо"".

Після публікації матеріалів УП, на ситуацію відреагували у Генеральному штабі ЗСУ. Відповідно до рішення головнокомандувача ЗСУ генерала Олександра Сирського до 211-ї понтонно-мостової частини буде направлено комісію Військової служби правопорядку в ЗСУ.

Згодом правоохоронці розпочали кримінальне провадження щодо посадовців 211-ї понтонно-мостової бригади після оприлюднення матеріалів про знущання з військових та інші порушення в підрозділі. Крім того, командиру бригади 17 грудня повідомили про підозру у зловживанні службовим становищем.

26 грудня Офіс генпрокурора повідомив, що командира одного зі взводів понтонно-мостового батальйону 211-ї понтонно-мостової бригади оголосили в розшук за двома кримінальними статтями.