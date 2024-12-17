Знущання з бійців у 211-й понтонно-мостовій бригаді: командиру оголосили підозру в зловживанні службовим становищем

Про це повідомляє Офіс генпрокурора.

Досудове розслідування стосовно посадовців 211-ї понтонно-мостової бригади Сил підтримки ЗСУ за фактом перевищення службових повноважень (ч. 5 ст. 426-1 КК України) розпочали 16 грудня.

Правоохоронці досліджують можливі протиправні дії офіцерів бригади, зокрема застосування фізичного насильства до підлеглих, вимагання коштів та перевищення дисциплінарної влади. Також вивчають матеріали, зібрані у ході службових перевірок бригади Головною інспекцією Міноборони, повідомлення у медіа та соціальних мережах тощо.

Крім того, командиру бригади 17 грудня повідомили про підозру у зловживанні службовим становищем (ч. 2 ст. 364 КК України). Як установили правоохоронці, восени 2023 року він залучив чотирьох підлеглих до будівництва свого будинку на Хмельниччині, замість їхньої служби в зонах бойових дій.

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"Військових офіційно включили у наказ про відрядження на Миколаївщину, де вони нібито виконували обов’язки, проте насправді вони там не перебували. При цьому отримали зарплату та бойові виплати на загальну суму майже мільйон гривень", – йдеться в повідомленні.

У військовій частині, за місцем проживання командира, військовослужбовців та на об’єкті будівництва провели санкціоновані обшуки. Правоохоронці вилучили документацію та інші речові докази протиправної діяльності.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Що відомо

Українська правда в понеділок, 16 грудня, оприлюднила матеріал на основі отриманих фактів від бійців 211-ї понтонно-мостової бригади про знущання з військових, кумівство, вимагання коштів та інші порушення в підрозділі.

За інформацією видання, керівництво бригади вимагало гроші у військових, погрожуючи їм переведенням у піхоту, або ж застосовувало фізичну силу до тих, хто не платив.

Зокрема, Владислав Пастух, який довгий час обіймав посаду командира у першому батальйоні бригади, погрожував бійцям тим, що "його батя – начальник штабу, а хрещений – комбриг, які можуть перевести військових у піхоту, де їх одразу кинуть "на м'ясо"".

Після публікації матеріалів УП, на ситуацію відреагували у Генеральному штабі ЗСУ. Відповідно до рішення головнокомандувача ЗСУ генерала Олександра Сирського до 211-ї понтонно-мостової частини буде направлено комісію Військової служби правопорядку в ЗСУ.