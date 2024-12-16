Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Суспільство Вимагання, знущання та кумівство: УП розкрила таємниці 211-ї понтонно-мостової бригади
Огляд

Вимагання, знущання та кумівство: УП розкрила таємниці 211-ї понтонно-мостової бригади

Крістіна Слончак
16 грудня, 2024 понедiлок
16:38
Суспільство 211 понтонно-мостова бригада Сил підтримки ЗСУ

Бійці 211-ї понтонно-мостової бригади Сил підтримки ЗСУ поділилися з журналістами фактами про знущання з військових, кумівство, вимагання коштів та інші порушення в підрозділі

Зміст

Про це йдеться в матеріалі "УП", журналісти якої ще восени отримали інформацію про події, які відбуваються у 211-й понтонно-мостовій бригаді. 

Частина даних була надана одним з офіцерів, що вів справи про службові перевірки. Крім того, журналісти провели інтерв'ю з кількома десятками людей – від постраждалих та свідків до військових, які брали участь у службових перевірках. Більшість із тих, хто погодився говорити, зробили це на умовах анонімності. Історії вражають жорстокістю, однак, за даними УП, винні й досі залишилися безкарними, а деякі навіть отримали підвищення. Натомість тих, хто наважився оприлюднити інформацію про проблеми, перевели до піхоти. 

"Сімейний справа"

Нині відома 211-та понтонно-мостова бригада, створена на базі 48-ї інженерної бригади у квітні 2022 року, вважалась відносно "спокійним" варіантом, якщо йдеться про мобілізацію. Адже її бійці виконують лише інженерні завдання, такі як будівництво понтонів і укріплень, що дозволяє уникати безпосередньо бойових дій на передовій.

Основу підрозділу сформували військові з батальйону "Тиса", тобто 128-ї гірсько-штурмової бригади, зокрема командир частини Олег Побережнюк. Згодом до них приєдналися випускники Кам’янець-Подільського військового інституту. 

"Побережнюк – один із випускників цього вишу. Тобто сформувалося коло людей, які мали давні дружні або родинні стосунки або служили разом", – розповів УП анонімний співрозмовник серед офіцерів. Так "мережа зв’язків" привела до високої концентрації родичів та знайомих у бригаді, де разом служать батьки і сини, дружини, куми, друзі та навіть просто сусіди.

Журналісти змогли ідентифікувати до десятка сімей з-поміж особового складу військової частини, однак вони несуть службу у різних підрозділах 211-ї бригади. Одним із найбільш показових прикладів є сім’я Пастухів: батько – на ім'я Валерій, обіймав посаду начальника штабу, а його син Владислав довгий час обіймав посаду командира у першому батальйоні бригади.

Вимагання та звірства

Весною 2024 року тернопільська Військова служба правопорядку (ВСП) дала запит на дані про випадки складання адмінпротоколів за вживання алкогольних напоїв чи наркотичних засобів серед військових 211-ї бригади у 2023 році. Це стандартна процедура, але в ході перевірки виявили, що в другому батальйоні деяких порушників взагалі не притягували до відповідальності, хоча випадки сп'яніння були підтверджені медоглядами.

Тоді батальйон очолював підполковник Валерій Пастух. У травні цього року, коли службова перевірка була в розпалі, він ще й отримав підвищення до начальника штабу – заступника командира бригади. Нині він все ще перебуває на цій посаді. 

Для розуміння, просте неоформлення протоколів дозволяло військовим уникати штрафів (17 тис. - 34 тис. грн) та надалі отримувати бонуси у вигляді премій. За словами офіцера відділу психологічної підтримки Остафійчука, що тоді перебував на службі у 211-й бригаді, такі "послуги" коштували 5 тис.-20 тис. грн. Цю "данину" треба було сплатити тому, хто знайшов порушення. 

До цього списку додавались і більш грубі порушення. Владислав Пастух, син начальника штабу, вимагав гроші у військових, погрожуючи їх переведенням у піхоту, або ж застосовував фізичну силу до тих, хто не платив. Він користувався впливом свого батька і хрещеного – Побережнюка.

"Малий Пастух погрожував тим, що його батя – начальник штабу, а хрещений – комбриг, які можуть перевести військових у піхоту, де їх одразу кинуть "на м'ясо". За рахунок цих погроз йому вдавалося вимагати у хлопців гроші", – розповів УП сержант. 

Колишні офіцери та сержанти 211-ї бригади стверджують, що під час виїздів на будівництво укріплень, Владислав Пастух мав доступ до особового складу різних батальйонів, де вимагав гроші і знущався з військових. Свої слова вони підтвердили фото, відео та рапортами.

В одному з рапортів військовослужбовець зазначає, що Пастух В.В. створив "клітку", куди примусово поміщали роздягнутих бійців, використовуючи це як спосіб тиску для отримання грошей в обмін на звільнення. 

Документи з заблюреними особистими даними військових, Фото: pravda.com.ua

Після таких рапортів, коли здавалось, що "дно вже пробито", можна прочитати куди більш ганебний спосіб знущань, у заяві одного з бійців йдеться: "Я, …, перебуваючи на ротації у Дніпропетровській та Донецькій області вживав алкогольні напої за що був неодноразово покараний ст. лейтенантом Пастухом Владиславом Валерійовичем фінансово та фізично із застосуванням до мене грубої фізичної сили, також мене прив'язували до дерев'яного хреста і фізично знущалися наді мною…".

Фотографія Владислава Пастуха на тлі прив'язаного до хреста бійця та заява військового, Фото: pravda.com.ua

Після інциденту, що спричинив широкий розголос в бригаді, син Пастуха був переведений для подальшої служби в іншу частину, а його батько відшкодував кошти постраждалим, які наважились написати рапорти та змогли підвередити переведення коштів квитанціями. Попри резонанс, кримінальне провадження про знущання не було порушено, і Пастух-молодший не отримав покарання. 

Однак, прокуратура зацікавилась випадками з неправомірними преміями для підлеглих, яким не виписувати адміністративні протоколи. У вересні 2024 року Пастуха-старшого визнали винним у недбалості під час дії воєнного стану та оштрафували його на 34 тис. грн, а також він відшкодував 140 тис. грн збитків державі. Рішення виніс Гусятинський районний суд Тернопільської області.

"Обставини, що пом'якшують відповідальність Пастуха за вчинене правопорушення – визнання вини та щире каяття. Обставин, які обтяжують відповідальність, судом не встановлено", – прописано в постанові Гусятинського районного суду Тернопільської області, від 17 вересня.

Власне будівництво

Ще однією кричущою справою стало будівництво військовими приватного будинку для комбрига. Все почалось з того, що ще у 2023 році старший сержант бригади помітив на території частини бійця, який мав бути у відпряжені на Херсонщині в угрупованні морської піхоти "Катран". 

Виявилось, що чотири військовослужбовці з Тернопільської області, відряджені на Херсонщину, отримали премії за перебування на "нулі", хоча фактично вони не виконували там завдань. Їм виплатили по 100 тис. грн премії за один день на "передку", хоча насправді вони будували будинок для комбрига на Хмельниччині. 

"Далі з'ясувалося, що ці військовослужбовці взагалі не перебувають на службі, а будують будинок на Хмельниччині для нашого комбрига Побережнюка Олега Володимировича. "Служба Божа" (йдеться про СБУ – УП) встановила за ними стеження і все зафіксувала", - пояснив на умовах конфіденційності для УП, колишній сержант бригади.

Згідно з інформацією Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону, триває розслідування стосовно військових, які замість виконання бойових завдань були залучені до будівництва. Ведеться перевірка можливої причетності інших осіб, а також очікують на результати економічної експертизи. 

Речниця Спеціалізованої прокуратури Юлія Шевченко уточнила, що статус Побережнюка, нині уточнюється в контексті справи. За інформацією джерела УП в правоохоронних органах, підозри у цій справі можуть бути оголошені найближчим часом.

Попри фігурування у вищезазначеному кримінальному провадженні, полковник Побережнюк навіть отримав нещодавно високу нагороду. На початку листопада цього року, його було нагороджено орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеня. 

Секретаріат омбудсмена, даючи відповідь для УП, повідомив, що протягом одинадцяти місяців 2024 року надійшло 3807 звернень від бійців, які скаржилися на порушення їх прав. Близько третини з них стосуються військових частин.

Це лише підкреслює гостру потребу створення інституту військового омбудсмена в Україні, покликаного захищати права військовослужбовців. Така інституція допоможе забезпечити належний контроль за виконанням прав та обов'язків в армії і стане важливим інструментом для розв'язання проблем, з якими стикаються військові.

Реакція Головнокомандувача ЗСУ Сирського

Після публікації матеріалів УП, на ситуацію вже відреагували у Генеральному штабі ЗСУ. Відповідно до рішення Головнокомандувача ЗСУ генерала Олександра Сирського до 211-ї понтонно-мостової частини буде направлено комісію Військової служби правопорядку у Збройних Силах України.

"На час проведення перевірки командира військової частини відсторонено від виконання службових обов’язків за посадою. Про перебіг і результати перевірки буде поінформовано додатково у встановленому законодавством України порядку. Водночас слід зазначити, що за окремими вказаними фактами у вересні цього року вже була проведена службова перевірка. За її результатами були зібрані матеріали та передані до компетентних органів, де порушено відповідне кримінальне провадження", - додали у повідомленні. 

Теги:
Статті
Новини
Україна
корупція в Україні
військові
ЗСУ
Війна з Росією
Олександр Сирський
Читайте також:
Mango, Ісак Андіч
Автор Марія Науменко
15 грудня, 2024 неділя
Засновник і власник імперії моди Mango Ісак Андіч загинув у результаті нещасного випадку в горах
Дональд Трамп і Майк Волтц
Автор Катерина Ганжа
15 грудня, 2024 неділя
У команді Трампа відреагували на ідею Орбана щодо "різдвяного перемир'я" в Україні
Кім Чен Ин інспектує війська КНДР
Автор Анатолій Буряк
15 грудня, 2024 неділя
Вояки Кім Чен Ина під час бою не надають одне одному першу допомогу й не ховаються від вибухів: спостереження українського військового
  • USD 41.53
    Купівля 41.53
    Продаж 42.01
  • EUR
    Купівля 43.66
    Продаж 44.32
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, понедiлок
16 грудня
17:47
Олаф Шольц
Бундестаг висловив вотум недовіри уряду Шольца
17:43
Заступник Головнокомандувача Збройних Сил України – командувач Сил безпілотних систем полковник Вадим Сухаревський
Україна стала п'ятою країною у світі, яка має власну лазерну зброю, - командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Сухаревський
17:15
міністр оборони Італії Гвідо Крозетто
Уряд Італії схвалив новий пакет військової допомоги Україні
17:14
Євробачення-2025: організатори оприлюднили логотип та показали, як виглядатиме сцена
17:08
Пресреліз
Еспресо логотип
Телеканал "Еспресо" зазнав хакерської атаки
16:58
військове кладовище
Очільниця Мінветеранів Калмикова розповіла, на якій стадії будівництво Національного військового кладовища
16:58
Судді, керівники в’язниць і бізнесмени: Рада ЄС ввела санкції проти 26 осіб та двох підприємств у Білорусі
16:53
Володимир Гаврилов
У Росії немає шансів, якщо ми використаємо всі переваги, які в нас є, - генерал-майор Володимир Гаврилов
16:51
Дмитро Лубінець
РФ утримує понад 16 тис. цивільних громадян України в полоні, - Лубінець
16:49
Netflix показав перший тизер мультика "Астерікс і Обелікс: Велика бійка"
16:47
Теракт біля будівлі ТЦК у Дніпрі: підозрюваному обрали запобіжний захід
16:39
сховище газу
У Молдові ввели режим надзвичайної ситуації в енергетиці
16:32
ЗСУ
Financial Times утричі завищило кількість українських дезертирів, - Opendatabot
16:26
Ексклюзив
Дональд Трамп
Експерт Ради зовнішньої політики Краєв пояснив, чому Трамп зацікавлений тиснути на Росію
16:23
Покровськ
Українські військові відкинули окупантів у районі Піщаного неподалік Покровська, - ОСУВ "Хортиця"
16:18
тюрма
Працівник ТЕС, який коригував ракетні удари окупантів по Дніпру, отримав 15 років тюрми
16:10
Запуск супутників Starlink
ЄС підписав контракт про виробництво групи супутників, які замінять Starlink
16:01
мер Дніпрорудного Євгеній Матвєєв
Про смерть мера Дніпрорудного Матвєєва в полоні РФ українська сторона дізналася під час ідентифікації тіл, - Лубінець
16:00
OPINION
Як соратники Медведчука готуються до виборів в Національній асоціації адвокатів України
15:52
Руслан Стефанчук
"Путін єдиний, хто винен у насильстві": Стефанчук відповів на проросійські заяви Бойка
15:50
У Дії запустили голосування за склад журі Нацвідбору на Євробачення-2025
15:39
Башар Асад
"Жодного разу не думав про відставку": Асад уперше після втечі до РФ виступив із заявою щодо повалення режиму в Сирії
15:39
Оновлено
Олександр Піхальонок (в центрі), Динамо - Верес
"Динамо" перемогло "Верес", "Шахтар" програв "Поліссю": результати усіх матчів 17-го туру УПЛ
15:36
Мінсоцполітики
Мінсоцполітики розробляє digital-інструмент для допомоги українцям, які хочуть повернутися з-за кордону
15:36
СБУ оголосила підозру генералу РФ, за наказом якого проти українських військових застосовують хімічну зброю
15:28
Тисяча гривень
"Тисячу Зеленського" отримали вже понад 4 млн українців: близько 130 тис. заявок відхилили
15:08
путін
Путін заявив, що Захід "доводить РФ до червоної межі", а Москва "не може не відповідати"
15:04
Ексклюзив
Карта бойових дій за 4-11 грудня
"На нинішньому етапі ворог програє в оперативному та стратегічному плані": військовослужбовець Тимочко про Покровський напрямок
14:59
Оновлено
Херсонська область
Росіяни від ранку атакують дронами Херсонщину: загинула жінка, є поранені
14:51
Понад 40 тисяч українських компаній мають прямі або опосередковані зв’язки з Росією, - дослідження YouControl
14:43
грузія
"Литва й Естонія не позбулися радянського менталітету": уряд Грузії відреагував на санкції проти премʼєра Кобахідзе й влади
14:40
Оновлено
Петер Пеллегріні, Словаччина
Президент Словаччини Пеллегріні заявив, що Україна "буде вимушена" піти на територіальні поступки. У МЗС відреагували
14:37
SOVA 10
До використання у війську допустили український дрон SOVA 10
14:31
У віці 70 років померла зірка "Зоряного шляху" Джилл Джейкобсон
14:31
Михайло Самусь
Україні треба позбутися сором'язливості в розмовах про ядерну зброю і сміливіше пропонувати Європі свій потенціал, - військовий експерт Михайло Самусь
14:25
Сніг
Сильний вітер і дощі: прогноз погоди від Наталки Діденко на 17 грудня
14:21
Порушили вимоги безпеки судноплавства: у ВМС пояснили причину катастрофи танкерів РФ у Керченській протоці
14:12
Марчак Дарина
У Мінсоцполітики спростували чутки, що завдяки "Зимовій єПідтримці" влада планує підрахувати кількість населення України
14:02
OPINION
Чи є Telegram на особистому телефоні Зеленського
13:55
ветерани
Проєкт про розвиток спорту спрямований на підтримку кожного ветерана в Україні, - Калмикова
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV