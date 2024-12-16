Вимагання, знущання та кумівство: УП розкрила таємниці 211-ї понтонно-мостової бригади

Про це йдеться в матеріалі "УП", журналісти якої ще восени отримали інформацію про події, які відбуваються у 211-й понтонно-мостовій бригаді.

Частина даних була надана одним з офіцерів, що вів справи про службові перевірки. Крім того, журналісти провели інтерв'ю з кількома десятками людей – від постраждалих та свідків до військових, які брали участь у службових перевірках. Більшість із тих, хто погодився говорити, зробили це на умовах анонімності. Історії вражають жорстокістю, однак, за даними УП, винні й досі залишилися безкарними, а деякі навіть отримали підвищення. Натомість тих, хто наважився оприлюднити інформацію про проблеми, перевели до піхоти.

"Сімейний справа"

Нині відома 211-та понтонно-мостова бригада, створена на базі 48-ї інженерної бригади у квітні 2022 року, вважалась відносно "спокійним" варіантом, якщо йдеться про мобілізацію. Адже її бійці виконують лише інженерні завдання, такі як будівництво понтонів і укріплень, що дозволяє уникати безпосередньо бойових дій на передовій.

Основу підрозділу сформували військові з батальйону "Тиса", тобто 128-ї гірсько-штурмової бригади, зокрема командир частини Олег Побережнюк. Згодом до них приєдналися випускники Кам’янець-Подільського військового інституту.

"Побережнюк – один із випускників цього вишу. Тобто сформувалося коло людей, які мали давні дружні або родинні стосунки або служили разом", – розповів УП анонімний співрозмовник серед офіцерів. Так "мережа зв’язків" привела до високої концентрації родичів та знайомих у бригаді, де разом служать батьки і сини, дружини, куми, друзі та навіть просто сусіди.

Журналісти змогли ідентифікувати до десятка сімей з-поміж особового складу військової частини, однак вони несуть службу у різних підрозділах 211-ї бригади. Одним із найбільш показових прикладів є сім’я Пастухів: батько – на ім'я Валерій, обіймав посаду начальника штабу, а його син Владислав довгий час обіймав посаду командира у першому батальйоні бригади.

Вимагання та звірства

Весною 2024 року тернопільська Військова служба правопорядку (ВСП) дала запит на дані про випадки складання адмінпротоколів за вживання алкогольних напоїв чи наркотичних засобів серед військових 211-ї бригади у 2023 році. Це стандартна процедура, але в ході перевірки виявили, що в другому батальйоні деяких порушників взагалі не притягували до відповідальності, хоча випадки сп'яніння були підтверджені медоглядами.

Тоді батальйон очолював підполковник Валерій Пастух. У травні цього року, коли службова перевірка була в розпалі, він ще й отримав підвищення до начальника штабу – заступника командира бригади. Нині він все ще перебуває на цій посаді.

Для розуміння, просте неоформлення протоколів дозволяло військовим уникати штрафів (17 тис. - 34 тис. грн) та надалі отримувати бонуси у вигляді премій. За словами офіцера відділу психологічної підтримки Остафійчука, що тоді перебував на службі у 211-й бригаді, такі "послуги" коштували 5 тис.-20 тис. грн. Цю "данину" треба було сплатити тому, хто знайшов порушення.

До цього списку додавались і більш грубі порушення. Владислав Пастух, син начальника штабу, вимагав гроші у військових, погрожуючи їх переведенням у піхоту, або ж застосовував фізичну силу до тих, хто не платив. Він користувався впливом свого батька і хрещеного – Побережнюка.

"Малий Пастух погрожував тим, що його батя – начальник штабу, а хрещений – комбриг, які можуть перевести військових у піхоту, де їх одразу кинуть "на м'ясо". За рахунок цих погроз йому вдавалося вимагати у хлопців гроші", – розповів УП сержант.

Колишні офіцери та сержанти 211-ї бригади стверджують, що під час виїздів на будівництво укріплень, Владислав Пастух мав доступ до особового складу різних батальйонів, де вимагав гроші і знущався з військових. Свої слова вони підтвердили фото, відео та рапортами.

В одному з рапортів військовослужбовець зазначає, що Пастух В.В. створив "клітку", куди примусово поміщали роздягнутих бійців, використовуючи це як спосіб тиску для отримання грошей в обмін на звільнення.

Документи з заблюреними особистими даними військових, Фото: pravda.com.ua

Після таких рапортів, коли здавалось, що "дно вже пробито", можна прочитати куди більш ганебний спосіб знущань, у заяві одного з бійців йдеться: "Я, …, перебуваючи на ротації у Дніпропетровській та Донецькій області вживав алкогольні напої за що був неодноразово покараний ст. лейтенантом Пастухом Владиславом Валерійовичем фінансово та фізично із застосуванням до мене грубої фізичної сили, також мене прив'язували до дерев'яного хреста і фізично знущалися наді мною…".

Фотографія Владислава Пастуха на тлі прив'язаного до хреста бійця та заява військового, Фото: pravda.com.ua

Після інциденту, що спричинив широкий розголос в бригаді, син Пастуха був переведений для подальшої служби в іншу частину, а його батько відшкодував кошти постраждалим, які наважились написати рапорти та змогли підвередити переведення коштів квитанціями. Попри резонанс, кримінальне провадження про знущання не було порушено, і Пастух-молодший не отримав покарання.

Однак, прокуратура зацікавилась випадками з неправомірними преміями для підлеглих, яким не виписувати адміністративні протоколи. У вересні 2024 року Пастуха-старшого визнали винним у недбалості під час дії воєнного стану та оштрафували його на 34 тис. грн, а також він відшкодував 140 тис. грн збитків державі. Рішення виніс Гусятинський районний суд Тернопільської області.

"Обставини, що пом'якшують відповідальність Пастуха за вчинене правопорушення – визнання вини та щире каяття. Обставин, які обтяжують відповідальність, судом не встановлено", – прописано в постанові Гусятинського районного суду Тернопільської області, від 17 вересня.

Власне будівництво

Ще однією кричущою справою стало будівництво військовими приватного будинку для комбрига. Все почалось з того, що ще у 2023 році старший сержант бригади помітив на території частини бійця, який мав бути у відпряжені на Херсонщині в угрупованні морської піхоти "Катран".

Виявилось, що чотири військовослужбовці з Тернопільської області, відряджені на Херсонщину, отримали премії за перебування на "нулі", хоча фактично вони не виконували там завдань. Їм виплатили по 100 тис. грн премії за один день на "передку", хоча насправді вони будували будинок для комбрига на Хмельниччині.

"Далі з'ясувалося, що ці військовослужбовці взагалі не перебувають на службі, а будують будинок на Хмельниччині для нашого комбрига Побережнюка Олега Володимировича. "Служба Божа" (йдеться про СБУ – УП) встановила за ними стеження і все зафіксувала", - пояснив на умовах конфіденційності для УП, колишній сержант бригади.

Згідно з інформацією Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону, триває розслідування стосовно військових, які замість виконання бойових завдань були залучені до будівництва. Ведеться перевірка можливої причетності інших осіб, а також очікують на результати економічної експертизи.

Речниця Спеціалізованої прокуратури Юлія Шевченко уточнила, що статус Побережнюка, нині уточнюється в контексті справи. За інформацією джерела УП в правоохоронних органах, підозри у цій справі можуть бути оголошені найближчим часом.

Попри фігурування у вищезазначеному кримінальному провадженні, полковник Побережнюк навіть отримав нещодавно високу нагороду. На початку листопада цього року, його було нагороджено орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеня.

Секретаріат омбудсмена, даючи відповідь для УП, повідомив, що протягом одинадцяти місяців 2024 року надійшло 3807 звернень від бійців, які скаржилися на порушення їх прав. Близько третини з них стосуються військових частин.

Це лише підкреслює гостру потребу створення інституту військового омбудсмена в Україні, покликаного захищати права військовослужбовців. Така інституція допоможе забезпечити належний контроль за виконанням прав та обов'язків в армії і стане важливим інструментом для розв'язання проблем, з якими стикаються військові.

Реакція Головнокомандувача ЗСУ Сирського

Після публікації матеріалів УП, на ситуацію вже відреагували у Генеральному штабі ЗСУ. Відповідно до рішення Головнокомандувача ЗСУ генерала Олександра Сирського до 211-ї понтонно-мостової частини буде направлено комісію Військової служби правопорядку у Збройних Силах України.

"На час проведення перевірки командира військової частини відсторонено від виконання службових обов’язків за посадою. Про перебіг і результати перевірки буде поінформовано додатково у встановленому законодавством України порядку. Водночас слід зазначити, що за окремими вказаними фактами у вересні цього року вже була проведена службова перевірка. За її результатами були зібрані матеріали та передані до компетентних органів, де порушено відповідне кримінальне провадження", - додали у повідомленні.