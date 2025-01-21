Московський патріархат чекає, що Росія повернеться, – архієрей ПЦУ Євстратій Зоря
Попри те, що нардепи ухвалили закон про заборону діяльності релігійних організацій, пов'язаних із РПЦ, представники Московського патріархату всіляко перешкоджають переходу громад до ПЦУ
Про це Еспресо розповів архієрей Православної церкви України, митрополит і заступник голови Управління зовнішніх церковних зв'язків ПЦУ Євстратій Зоря.
Московський патріархат у цілому, за словами митрополита, обрав тактику затягування й очікування. Зоря каже, що в середовищі МП ширяться чутки, що, мовляв, треба пересидіти й дочекатися чогось. Начебто Росія буде проводити переговори й однією з умов ставитиме повне повернення всіх юридичних прав і становища, яке було в Московського патріархату до початку повномасштабні війни.
"У них на це сподівання, що не треба нічого робити й не треба нічого виконувати. І що їм Росія допоможе повернути все, чим вони більш-менш користувалися за часів Януковича. Але це абсолютно хибні сподівання. І, в міру того, як релігійні громади будуть стикатися з наслідками невиконання українського законодавства, вони з очевидністю будуть усе більше і більше ухвалювати відповідне рішення. Ну, щонайменше про вихід із Московського патріархату", – сказав Євстратій Зоря.
Українське законодавство жодним чином не примушує громади ухвалювати рішення про входження до якоїсь іншої релігійної структури, зокрема, до Православної церкви України. Законом це не визначено, і рішення, який релігійний центр обрати, громада ухвалює сама.
"Головне, щоби це не був центр, який підлеглий країні агресору. У той час ми зі свого боку як релігійне об'єднання усіляко сприяємо тим громадам, які звертаються до нас і просять включити їх до Православної церкви України", – сказав митрополит.
Те, що 2024 році найбільше парафій залишали УПЦ МП в центральних регіонах України, видається Зорі логічним.
"Оскільки йдеться про юридичний процес, який потребує участі цілої громади, то переважно простіше переходи відбуваються у тих регіонах, що є більш спокійними. Тобто на першому етапі ми бачили, що найбільша хвиля була в найбільш західних регіонах, і вже зараз, фактично, там є цілі області, де немає зовсім релігійних громад, афілійованих із Московським патріархатом. Буковина і Закарпаття є особливими регіонами, а загалом тенденція поступово поширюється в східному напрямку. 35 років тому і рух за автокефалію української церкви розпочинався з заходу і рухався на схід. Це є наша соціологічна реальність", – підсумував митрополит.
- У 2024 році 218 релігійних громад перейшли з УПЦ МП до Православної церкви України.
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