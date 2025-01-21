Московський патріархат чекає, що Росія повернеться, – архієрей ПЦУ Євстратій Зоря

Про це Еспресо розповів архієрей Православної церкви України, митрополит і заступник голови Управління зовнішніх церковних зв'язків ПЦУ Євстратій Зоря.

Московський патріархат у цілому, за словами митрополита, обрав тактику затягування й очікування. Зоря каже, що в середовищі МП ширяться чутки, що, мовляв, треба пересидіти й дочекатися чогось. Начебто Росія буде проводити переговори й однією з умов ставитиме повне повернення всіх юридичних прав і становища, яке було в Московського патріархату до початку повномасштабні війни.

"У них на це сподівання, що не треба нічого робити й не треба нічого виконувати. І що їм Росія допоможе повернути все, чим вони більш-менш користувалися за часів Януковича. Але це абсолютно хибні сподівання. І, в міру того, як релігійні громади будуть стикатися з наслідками невиконання українського законодавства, вони з очевидністю будуть усе більше і більше ухвалювати відповідне рішення. Ну, щонайменше про вихід із Московського патріархату", – сказав Євстратій Зоря.

Українське законодавство жодним чином не примушує громади ухвалювати рішення про входження до якоїсь іншої релігійної структури, зокрема, до Православної церкви України. Законом це не визначено, і рішення, який релігійний центр обрати, громада ухвалює сама.

"Головне, щоби це не був центр, який підлеглий країні агресору. У той час ми зі свого боку як релігійне об'єднання усіляко сприяємо тим громадам, які звертаються до нас і просять включити їх до Православної церкви України", – сказав митрополит.

Те, що 2024 році найбільше парафій залишали УПЦ МП в центральних регіонах України, видається Зорі логічним.

"Оскільки йдеться про юридичний процес, який потребує участі цілої громади, то переважно простіше переходи відбуваються у тих регіонах, що є більш спокійними. Тобто на першому етапі ми бачили, що найбільша хвиля була в найбільш західних регіонах, і вже зараз, фактично, там є цілі області, де немає зовсім релігійних громад, афілійованих із Московським патріархатом. Буковина і Закарпаття є особливими регіонами, а загалом тенденція поступово поширюється в східному напрямку. 35 років тому і рух за автокефалію української церкви розпочинався з заходу і рухався на схід. Це є наша соціологічна реальність", – підсумував митрополит.