Цьогоріч 218 релігійних громад перейшли з УПЦ МП до Православної церкви України
У 2024 році з Української православної церкви Московського патріархату до Православної церкви України перейшли 218 релігійних громад
Про це повідомили у Державній службі з етнополітики та свободи на запит Інтерфакс-Україна.
Там розповіли, що у рік створення ПЦУ, 2018, підпорядкованість у канонічних і організаційних питаннях релігійним центрам змінили 2 релігійні громади УПЦ МП. У наступному році це зробили 319 громад, у 2020-му - 30, у 2021-му - 25, у 2022-му - 496, а у 2023 році - 471.
Станом на 23 грудня 2024 року 218 громад перейшли до Православної церкви України.
У відомстві також зауважили, що вони не володіють інформацією про кількість ліквідованих релігійних організацій УПЦ МП.
- 29 листопада стало відомо, що на Львівщині більше не залишилось релігійних громад, які підпорядковуються московському патріархату.
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