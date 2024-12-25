Цьогоріч 218 релігійних громад перейшли з УПЦ МП до Православної церкви України

Про це повідомили у Державній службі з етнополітики та свободи на запит Інтерфакс-Україна.

Там розповіли, що у рік створення ПЦУ, 2018, підпорядкованість у канонічних і організаційних питаннях релігійним центрам змінили 2 релігійні громади УПЦ МП. У наступному році це зробили 319 громад, у 2020-му - 30, у 2021-му - 25, у 2022-му - 496, а у 2023 році - 471.

Станом на 23 грудня 2024 року 218 громад перейшли до Православної церкви України.

У відомстві також зауважили, що вони не володіють інформацією про кількість ліквідованих релігійних організацій УПЦ МП.