Історія переходів з часів Незалежності

Після створення Української православної церкви Київського патріархату (УПЦ КП) розпочався процес переходу православних громад від УПЦ МП та від Української автокефальної православної церкви (УАПЦ). З грудня 2018 року переходи вже здійснювали до новоствореної Православної церкви України (об'єднані УПЦ КП і УАПЦ), яка отримала Томос.

Українська автокефальна православна церква (УАПЦ) існувала в Україні до 2018 року, після отримання Томосу ставши частиною Православної церкви України.

На початку Незалежності проукраїнськи налаштовані православні громади бажали покинути московський патріархат, однак не завжди хотіли переходити до Української греко-католицької церкви. Альтернативою була саме УАПЦ. Ще на початок 1990 року в УАПЦ перейшло близько 200 галицьких парафій, а саму церкву офіційно зареєстрували органи влади УРСР. Станом на 1992 рік, Українська автокефальна православна церква налічувала близько 1,5 тис. парафій.

Після створення на початку 1990-их років Української православної церкви київського патріархату, частина парафій УАПЦ перейшла до УПЦ КП. Так уже в 1994 році а "автокефалів" було лише 889 громад. Згодом кількість парафій почала збільшуватися і сягнула максимуму у 2015 році, коли до УАПЦ належали 1225 громад. У 2018 році обидві українські православні конфесії – УПЦ КП і УАПЦ – об'єдналися в єдину помісну українську церкву.

Зміна церковної юрисдикції була обумовлена прагненням долучитися до становлення в Україні єдиної помісної православної церкви. У період з червня 1992 до грудня 2018 року відбулося понад 70 переходів з УПЦ (МП) до УПЦ КП. Попри це, починаючи з 1992-го й аж до 2014 року кількість парафій московського патріархату в Україні щороку збільшувалася (5,5 тис.громад у 1992-му, 10 тис. громад перед Помаранчевою революцією у 2003-му і 12,7 тис. парафій під час Революції гідності). Після Євромайдану громади почали покидати УПЦ МП активніше (23 парафії у 2014 році та 22 у 2015-му). Як і зараз, тоді деякі випадки переходів супроводжувалися конфліктами, силовими захопленнями храмів, кримінальними справами та судовими процесами.

Після Томосу

Об'єднавчий собор, на якому Православній церкві України надали Томос, став поштовхом до масового переходу парафій. З грудня 2018 року до квітня 2023 року про перехід заявили 1298 релігійних громад та монастирі. Одразу після надання Томоса відбувся значний сплеск переходів. В січні 2019 року МП покинули 152 парафії, у лютому – 234, ще 93 громади перейшли в березні. Всього від отримання Томоса до початку повномасштабної війни до ПЦУ прийшло 564 парафії московського патріархату.

Новий поштовх для переходів спричинило повномасштабне вторгнення росіян. Найактивніше переходили до ПЦУ у квітні, травні та червні 2022 року. За цих три місяці парафії поповнились 473-ма церковними громадами. До слова, за перші кілька днів квітня 2023 року від УПЦ МП до ПЦУ в Україні вже перейшли 53 громади.

За даними Опендатабот, зараз в Україні все ще залишається 8505 церков, що підпорядковуються Московському патріархату.

Після повномасштабного вторгнення Росії

За даними, опублікованими на сайті Релігійно-інформаційної служби України, найбільше громад покинуло УПЦ МП у Хмельницькій області – 257. 199 парафій перейшло до ПЦУ на Волині. Більше сотні громад змінили юрисдикцію в Вінницькій (157), Київській (153) та Житомирській (131) областях.

В статистику не внесені окуповані території. В Криму та на Луганщині здійснювати переходи в нинішніх умовах нереально. По одній громаді змінили конфесійну приналежність у Донецькій, Запорізькій та Херсонській областях, по 6: на Миколаївщині та Харківщині. В столиці московський патріархат покинули 7 громад.

Якщо говорити у відсотковому співвідношенні, то найвищі показники в Галицькому регіоні. На Львівщині московський патріархат позбувся майже 46% своїх парафій, на Івано-Франківщині 43,75%, а в Тернопільській області УПЦ МП покинули 36% церков. Більше чверті парафій московський патріархат також втратив на Волині та Хмельниччині.

Станом на зараз УПЦ МП в Україні має понад 11 тисяч парафій, зокрема, найбільше у Вінницькій, Хмельницькій областях, також доволі висока концентрація громад залишається у Дніпропетровській, Одеській, Чернігівській, Київській, Житомирській, Волинській, Рівненській та Закарпатській областях.

Змінили конфесійну юрисдикцію кожна дев'ята громада московського патріархату – трохи більш як 11 відсотків. На карті вказані дані про кількість парафій по регіонах, які покинули УПЦ МП, станом на середину квітня. З надходженням нових даних Еспресо оновлюватиме карту.

Як змінити приналежність громади до іншої церкви

Релігійні громади можуть здійснювати перехід, згідно з Законом України "Про свободу совісті та релігійні організації" на користь будь-якої іншої релігійної організації України. Зміну юрисдикції повинні ухвалити на парафіяльних зборах не менше ніж двома третинами голосів.

Аби зареєструвати релігійну громаду, її члени повинні подати статут нової громади, копію рішення про її утворення, її найменування, обрання керівних органів, копію документа про право власності чи користування приміщенням та протокол загальних зборів, на яких було прийняте рішення про створення цієї релігійної громади. Сама процедура зміни юрисдикції (місце проведення зборів, процедура голосування та підрахунку голосів) в ухваленому законі не визначена

Еспресо щомісячно оновлюватиме карту переходів від УПЦ МП до ПЦУ релігійних громад