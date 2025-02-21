"Війна - це справа молодих", - інструктор 210-го окремого штурмового полку оцінив ефективність бійців у війську залежно від віку

Про це він сказав в етері телеканалу "Еспресо".

"У мене тренерський стаж понад 12 років. З погляду фізіології, гормональний фон сильно впливає на відновлення людини. Людина старша за 30 років вже трохи гірше відновлюється після фізичних та психологічних навантажень", - зауважив Дмитро.

За словами інструктора 210-го окремого штурмового полку, у молодому віці травми від фізичних навантажень зазвичай заживають швидше. Людині легше носити на собі вагу без шкоди для хребта.

"Тому так, війна - це справа молодих, але це не означає, що старшим не знайдеться застосування. Адже в тилових посадах дуже важливий досвід. Якщо людина - гарний логіст віком 50 років або професійний кухар, то такі люди дуже потрібні. Ми багато чому можемо навчити, з нами поруч лише мотивовані люди", - наголосив Дмитро.