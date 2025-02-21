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Головна Війна з Росією "Війна - це справа молодих", - інструктор 210-го окремого штурмового полку оцінив ефективність бійців у війську залежно від віку
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"Війна - це справа молодих", - інструктор 210-го окремого штурмового полку оцінив ефективність бійців у війську залежно від віку

Оксана Ліховід
21 лютого, 2025 п'ятниця
08:57
Війна з Росією ЗСУ прапор

Інструктор 210-го окремого штурмового полку Дмитро на псевдо Тренер зазначив, що з погляду фізіології у молодому віці травми від фізичних навантажень зазвичай заживають швидше

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Про це він сказав в етері телеканалу "Еспресо".

"У мене тренерський стаж понад 12 років. З погляду фізіології, гормональний фон сильно впливає на відновлення людини. Людина старша за 30 років вже трохи гірше відновлюється після фізичних та психологічних навантажень", - зауважив Дмитро.

За словами інструктора 210-го окремого штурмового полку, у молодому віці травми від фізичних навантажень зазвичай заживають швидше. Людині легше носити на собі вагу без шкоди для хребта.

"Тому так, війна - це справа молодих, але це не означає, що старшим не знайдеться застосування. Адже в тилових посадах дуже важливий досвід. Якщо людина - гарний логіст віком 50 років або професійний кухар, то такі люди дуже потрібні. Ми багато чому можемо навчити, з нами поруч лише мотивовані люди", - наголосив Дмитро.

  • Протягом минулої доби, 20 лютого, на російсько-українському фронті відбулося 121 бойове зіткнення. На Покровському напрямку українські захисники відбили 34 атаки ворога.
Теги:
Новини
Україна
військові
ЗСУ
мобілізація
Військові новини
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