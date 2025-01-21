Нардеп Федієнко: раджу відповідальним за мобілізаційні плани підприємств надіслати листи в ТЦК, щоб заброньованих взяли на спецоблік
Член Комітету ВРУ з питань нацбезпеки, оборони та розвідки нардеп Олександр Федієнко порадив відповідальним за мобілізаційні плани підприємств надіслати листи в ТЦК, щоб заброньованих працівників взяли на спецоблік
Про це повідомляє кореспондентка Еспресо Катерина Галко.
"Я сподіваюся, що інтероперабельність заброньованих з реєстром "Оберіг" запрацює. Я не знаю, чи він буде технічно працювати, чи ні, але все одно я б радив би посадовим особам, які відповідають за мобілізаційні плани в підприємствах, відправити відповідні листи до Центрів комплектування, щоб такі працівники все ж таки були взяті на спеціальний військовий облік, коли працівник вважається заброньованим. На всяк випадок. Ще раз хочу нагадати, можливо, до того часу буде працювати обмін інформацією між цими реєстрами", - зазначив Федієнко.
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Нардеп вказав, що, на його думку, людина, яка не оновила ВЛК, але стоїть на обліку, має право на бронювання, оскільки у законодавстві вказано, що проходження ВЛК - це обов'язок громадянина України, який, втім, наступає лише після отримання відповідної повістки від Центру комплектування, ТЦК і СП.
"Це жодним чином, ніяк не впливає на бронювання. Чому? Бо він вже стоїть на обліку. Головне в механізмі бронювання – це те, щоб людина стояла на обліку. Колись про цю історію багато часу казали, що бронювали тільки тих, хто пройде ВЛК, щоб зменшити так званий фрод (шахрайство, - ред.). Але після того, як Кабмін все ж таки провів відповідну ревізію, оновив відповідні критерії визначення критичності, цього фроду стало значно менше", - розповів депутат.
За словами Федієнка, наразі немає юридично-правової підстави щодо відмови, але потрібно слідкувати, як це працюватиме, коли відкриють відповідний реєстр.
- Раніше Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості України оновило критеріїв для визначення підприємств, які мають важливе значення для національної економіки.
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