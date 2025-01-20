Адвокат Филипець: якщо роботодавець вас нібито забронював, перевірте чи ви у нього офіційно працевлаштовані

Про це він заявив у програмі "Коментар" з Мартою Оліярник.

Як повідомляється, роботодавці повинні підтвердити, що їхнє підприємство відповідає критеріям критичної важливості для економіки або обороноздатності.

"За моїми спостереженнями, люди, які працюють на підприємствах, хочуть бути заброньованими і є обмежено придатними, мали б до 4 лютого пройти ВЛК і вирівняти ситуацію. Вони повинні мати військово-облікові документи та перебувати у трудових відносинах з роботодавцем. Це дуже важливо", - заявив адвокат.

Читайте також: Бронювання, статус "обмежено придатних" і бусифікація: адвокат відповів на поширені запитання щодо мобілізації

За його словами, для збереження бронювання працівник повинен перебувати в офіційних трудових відносинах із роботодавцем. Статус можна перевірити через Пенсійний фонд України.

"Є різні епізоди, тому необхідно перевіряти факт, що людина працює в роботодавця. Це можна зробити і самостійно онлайн через пенсійний фонд. Там можна отримати інформацію про наявність трудових відносин та слідкувати за тим, щоб не було порушення правил військового обліку", - додав Филипець.

Повну версію інтерв'ю з адвокатом Євгеном Филипцем читайте за посиланням.

Що відомо про бронювання від мобілізації

У червні 2024 року уряд дозволив бронювати до 100% працівників підприємств енергетики та ОПК.

17 липня в Україні запустили послугу електронного бронювання через Дію. Наразі сервіс доступний лише для критично важливих підприємств, але з часом Мінцифра планує розширити категорії бізнесу.

Менш ніж за місяць, з 17 липня по 5 серпня, бронювання через Дію отримали майже 120 тис. працівників критичних підприємств.

У серпні Кабмін підтримав зміни до постанови, яка дозволяє великим інтернет-провайдерам і мобільним операторам забронювати всіх своїх працівників від мобілізації.

З 1 грудня 2024 року бронювання від мобілізації здійснюється лише через Дію. Цьому рішенню уряду передував аудит підприємств, установ та організацій на статус критичності.

Кабмін на засіданні 14 січня дозволив підприємствам здійснювати перебронювання працівників через портал "Дія" без 72-годинного очікування.

Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості України оновило критерії для визначення підприємств, які мають важливе значення для національної економіки.