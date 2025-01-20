Світоліна вийшла у чвертьфінал Australian Open, перемігши "нейтральну" Кудерметову
Українська тенісистка Еліна Світоліна пройшла до 1/4 фіналу Australian Open 2025
Про це свідчать результати змагань.
У четвертому раунді українка перемогла російську спортсменку Вероніку Кудерметову, яка виступає в "нейтральному" статусі.
Australian Open 2025. Одиночний турнір, жінки (четверте коло)
Еліна Світоліна (Україна) – Вероніка Кудерметова – 6:4, 6:1.
У чвертьфіналі Еліна Світоліна зіграє або проти Єлени Рибакіної (Казахстан), або проти Медісон Кіз (США).
Світоліна повторила свій найкращий результат в Австралії: тенісистка раніше двічі доходила до чвертьфіналу – у 2018 і 2019 роках.
- 18 січня Еліна Світоліна здобула перемогу над четвертою ракеткою планети Жасмін Паоліні з Італії.
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