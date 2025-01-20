Світоліна вийшла у чвертьфінал Australian Open, перемігши "нейтральну" Кудерметову

Про це свідчать результати змагань.

У четвертому раунді українка перемогла російську спортсменку Вероніку Кудерметову, яка виступає в "нейтральному" статусі.

Australian Open 2025. Одиночний турнір, жінки (четверте коло)

Еліна Світоліна (Україна) – Вероніка Кудерметова – 6:4, 6:1.

У чвертьфіналі Еліна Світоліна зіграє або проти Єлени Рибакіної (Казахстан), або проти Медісон Кіз (США).

Світоліна повторила свій найкращий результат в Австралії: тенісистка раніше двічі доходила до чвертьфіналу – у 2018 і 2019 роках.