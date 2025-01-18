Тенісистка Світоліна у вольовому стилі перемогла четверту ракетку світу й вийшла в 1/8 фіналу Australian Open
У суботу, 18 січня, українська тенісистка Еліна Світоліна здобула перемогу над четвертою ракеткою планети Жасмін Паоліні з Італії та вийшла у четверте коло Australian Open-2025
Про це свідчать результати змагань.
Тенісистки розпочали перший сет рівно, проте за рахунку 2:2 Еліна програла наступні п'ять геймів й поступилася суперниці - 2:6. У другій партії перевагу взяла Світоліна. Попри три нереалізовані сетпойнти українка змогла зрівняти рахунок за сетами - 6:4.
В останній партії українка виграла "всуху" з рахунком 6:0. На корті тенісистки провели 1:45 години, за цей час в активі експершої ракетки України майже вдвічі більше віннерів, ніж у Паоліні - 32 проти 19.
Australian Open-2025. Одиночний турнір, жінки (третє коло)
Еліна Світоліна (Україна, 28) — Жасмін Паоліні (Італія, 4) 2:0 (2:6, 6:4, 6:0)
Світоліна у 20-й раз зіграє в четвертому колі мейджора і вп'яте на кортах Мельбурна. Її найкращим результатом в Австралії є чвертьфінал, до якого вона доходила двічі – у 2018 і 2019 роках.
- Нагадаємо, напередодні Марта Костюк програла іспанці Паулі Бадосі в третьому колі Відкритого чемпіонату Австралії.
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