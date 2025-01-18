Тенісистка Світоліна у вольовому стилі перемогла четверту ракетку світу й вийшла в 1/8 фіналу Australian Open

Про це свідчать результати змагань.

Тенісистки розпочали перший сет рівно, проте за рахунку 2:2 Еліна програла наступні п'ять геймів й поступилася суперниці - 2:6. У другій партії перевагу взяла Світоліна. Попри три нереалізовані сетпойнти українка змогла зрівняти рахунок за сетами - 6:4.

В останній партії українка виграла "всуху" з рахунком 6:0. На корті тенісистки провели 1:45 години, за цей час в активі експершої ракетки України майже вдвічі більше віннерів, ніж у Паоліні - 32 проти 19.

Australian Open-2025. Одиночний турнір, жінки (третє коло)

Еліна Світоліна (Україна, 28) — Жасмін Паоліні (Італія, 4) 2:0 (2:6, 6:4, 6:0)

Світоліна у 20-й раз зіграє в четвертому колі мейджора і вп'яте на кортах Мельбурна. Її найкращим результатом в Австралії є чвертьфінал, до якого вона доходила двічі – у 2018 і 2019 роках.