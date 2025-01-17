Українська тенісистка Костюк зупинилася у 1/16 фіналу Australian Open

Про це повідомляє офіційний сайт Australian Open.

У Мельбурні в матчі 1/16 фіналу турніру Grand Slam Костюк, яка займає у світовому рейтингу 18-те місце, поступилася Бадосі (12) з рахунком 4:6, 6:4, 3:6.

18 січня у третьому колі Відкритого чемпіонату Австралії зіграють ще дві українки. Еліна Світоліна (27) зустрінеться з італійкою Ясмін Паоліні (4), а Даяна Ястремська (33) протистоятиме Олені Рибакіній з Казахстану (7).

Як на Відкритому чемпіонаті Австралії виступили інші українки

Три наші тенісистки припинили виступи та турнірі Grand Slam в Австралії після 1/64 фіналу. Юлія Стародубцева (100) поступилася канадці Лейлі Фернандес (31) - 5:7, 4:6, Дарина Снігур (138) програла американці Даніель Коллінз (WTA) - 6:7, 3:6, а Ангеліна Калініна (48) - Онс Жабер з Тунісу (39) - 3:6, 3:6.

Australian Open

1/16 фіналу

17 січня

Марта Костюк (Україна) – Паула Бадоса (Іспанія) – 4:6, 6:4, 3:6