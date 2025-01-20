Байден у межах президентської традиції планує залишити листа Трампу

Про це пише СNN.

Трамп 4 роки тому пропустив інавгурацію Байдена, коли відмовився визнавати його перемогу. Однак за словами чинного американського президента, Трамп дотримався президентської традиції і залишив йому листа в Овальному кабінеті. Його точний зміст не розкрили, проте Байден пізніше охарактеризував його як "дуже щедрий".

За словами людей з оточення Трампа, той вирішив зробити це, оскільки був вражений листом, який експрезидент Барак Обама залишив для нього.

Відомо, що сьогодні, 20 січня, Трамп і Байден матимуть спільні моменти, зокрема - поїздку в президентському лімузині по дорозі до Капітолію на інавгурацію.

Associated Press розповідає, що традицію написання листів започаткував 40-й президент США Рональд Рейган, який залишив його Джорджу Бушу.