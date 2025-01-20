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Байден у межах президентської традиції планує залишити листа Трампу

Дар'я Куркіна
20 січня, 2025 понедiлок
09:28
Світ байден трамп дебати

Президент США Джо Байден планує написати листа своєму наступнику Дональду Трампу перед тим, як покине Білий дім

Зміст

Про це пише СNN.

Трамп 4 роки тому пропустив інавгурацію Байдена, коли відмовився визнавати його перемогу. Однак за словами чинного американського президента, Трамп дотримався президентської традиції і залишив йому листа в Овальному кабінеті. Його точний зміст не розкрили, проте Байден пізніше охарактеризував його як "дуже щедрий".

За словами людей з оточення Трампа, той вирішив зробити це, оскільки був вражений листом, який експрезидент Барак Обама залишив для нього. 

Відомо, що сьогодні, 20 січня, Трамп і Байден матимуть спільні моменти, зокрема - поїздку в президентському лімузині по дорозі до Капітолію на інавгурацію.

Associated Press розповідає, що традицію написання листів започаткував 40-й президент США Рональд Рейган, який залишив його Джорджу Бушу. 

  • Дональд Трамп напередодні інавгурації виступив із промовою, в якій згадав про Україну, ситуацію на Близькому Сході, проблеми нелегальної міграції та відновлення роботи соцмережі TikTok у Сполучених Штатах
Теги:
Новини
політика
Джо Байден
Дональд Трамп
США
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