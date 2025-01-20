"Ворог вже посунув технікою": у 79-й ОДШБр розповіли про загострення на Курахівському напрямку

Про це він розповів в етері Еспресо.

"79-та окрема десантно-штурмова Таврійська бригада виконує завдання на Новопавлівському напрямку, зокрема в районі населених пунктів Улакли та Костянтинопіль. Головне наше завдання – не дати ворогу прорватися до основної логістичної артерії траси Курахове – Запоріжжя. Ситуація є достатньо напруженою, противник кожного дня проводить штурмові дії проти таврійських десантників. Якщо за останні тижні нам доводилося мати справи зі штурмами малих піхотних груп, то напередодні загарбник посунув вже технікою, застосував 10 одиниць броньованої техніки, але наштовхнувся на сильний опір", - прокоментував представник відділення комунікації 79-ї ОДШБр.

За його словами, внаслідок ворожої атаки було знищено 7 одиниць техніки окупантів, а три розвернулися і втекли з поля бою, 16 російських вояків загинуло, 9 поранено.

"Зазвичай механізовані атаки ворога відбуваються за підтримки кількох танків, виїжджає 7-8 броньованих машин, які намагаються підвезти окупантів якомога ближче до лінії бойового зіткнення. Однак завдяки ефективній роботі нашої аеророзвідки такі атаки противника вчасно виявляють і миттєво завдають вогневого ураження, працюють ударні дрони, FPV-дрони. По ворожій техніці працюють оператори "Стугни", Javelin, також артилерія та міномети. Тобто ворог зустрічається з потужним опором. Результат є очевидним – лише в одному бою знищено 7 одиниць броньованої техніки ворога, це дуже велика і важка робота", - підкреслив Орест Дрималовський.