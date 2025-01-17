Росія окупувала Піщане, Словʼянку та Ясенове на Донеччині, - DeepState
У четвер, 16 січня, російські загарбники зуміли окупувати три населених пункти Донецької області
Про це повідомляє інформаційний OSINT-проєкт DeepState.
На Курахівському напрямку росіяни просунулися біля Новоандріївки, на Покровському - біля Дачного, Котлиного, Звірового. Також фіксують вдалі дії окупантів у Времіївці та Часовому Яру.
В окупацію потрапили населені пункти Піщане, Слов'янка та Ясенове.
- Армія РФ біля Часового Яру на Донеччині використовує труби каналу Сіверський Донець - Донбас, аби накопичувати війська й прорвати оборону міста.
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