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Росія окупувала Піщане, Словʼянку та Ясенове на Донеччині, - DeepState

Влад Дідусь
17 січня, 2025 п'ятниця
00:27
Війна з Росією Війна з РФ, Курахівський напрямок, Донбас

У четвер, 16 січня, російські загарбники зуміли окупувати три населених пункти Донецької області

Зміст

Про це повідомляє інформаційний OSINT-проєкт DeepState.

На Курахівському напрямку росіяни просунулися біля Новоандріївки, на Покровському - біля Дачного, Котлиного, Звірового. Також фіксують вдалі дії окупантів у Времіївці та Часовому Яру.

В окупацію потрапили населені пункти Піщане, Слов'янка та Ясенове.

  • Армія РФ біля Часового Яру на Донеччині використовує труби каналу Сіверський Донець - Донбас, аби накопичувати війська й прорвати оборону міста.
Теги:
Новини
Україна
Росія
Донбас
російська армія
ЗСУ
окуповані території
окупанти
Військові новини
Часів Яр
Покровськ
Курахове
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