Українські десантники взяли в полон 7 російських військових на Курахівському напрямку

Про це інформують Десантно-штурмові війська ЗС України.

У рамках військової операції, військовослужбовці взяли штурмом російську позицію на Курахівському напрямку.

Атакуючи російські позиції за допомогою дронів, українські бійці змусили ворога зайняти оборонні позиції в бліндажах.

У результаті реалізації оперативного плану ворожий бліндаж став пасткою для російських військових. Обмежені у діях, окупанти опинилися перед вибором: загинути від вогню українських десантників або здатись у полон. У підсумку, після короткочасних вагань, вони вирішили скласти зброю.

"Попри ненависть і зневагу до ворога, який прийшов на нашу землю зі зброєю, наші штурмовики вчинили благородно: вивели полонених у тил і надали медичну допомогу тим, хто її потребував", - йдеться у повідомленні.