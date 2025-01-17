Українські десантники взяли в полон 7 російських військових на Курахівському напрямку
Бійці 79-ї окремої десантно-штурмової Таврійської бригади провели успішну операцію на Курахівському напрямку, взявши в полон 7 російських військовослужбовців
Про це інформують Десантно-штурмові війська ЗС України.
У рамках військової операції, військовослужбовці взяли штурмом російську позицію на Курахівському напрямку.
Атакуючи російські позиції за допомогою дронів, українські бійці змусили ворога зайняти оборонні позиції в бліндажах.
У результаті реалізації оперативного плану ворожий бліндаж став пасткою для російських військових. Обмежені у діях, окупанти опинилися перед вибором: загинути від вогню українських десантників або здатись у полон. У підсумку, після короткочасних вагань, вони вирішили скласти зброю.
"Попри ненависть і зневагу до ворога, який прийшов на нашу землю зі зброєю, наші штурмовики вчинили благородно: вивели полонених у тил і надали медичну допомогу тим, хто її потребував", - йдеться у повідомленні.
- Оператори Сил спеціальних операцій ЗСУ знищили та полонили російських окупантів, які стратили військовополонених бійців тероборони.
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