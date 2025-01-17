Бійці ССО знищили та взяли в полон окупантів, які розстріляли двох воїнів ТрО
Оператори Сил спеціальних операцій ЗСУ знищили та полонили російських окупантів, які стратили військовополонених бійців тероборони
Про це повідомило Командування Сил спеціальних операцій.
Там зазначили, що росіяни розстріляли двох бійців сил ТрО, яких вони взяли у полон декілька днів тому на одному з напрямків. Один з підрозділів ССО спланував операцію зі знищення цієї ворожої групи та повернення тіл українських військових.
Під час виконання спеціальних дій оператори ССО знищили частину російської групи, а інших взяли в полон. Полоненими окупантами виявилися морські піхотинці з 40-ї арктичної бригади.
На допиті росіяни зізналися, що взяли в полон двох військових ТрО та доповіли про це командиру своєї роти. Той по рації наказав їм стратити українських військових.
"Бійці ТрО почули це та кинулися тікати, але по них одразу відкрили вогонь російські військові з позивними "Ярий", "Лебідь", "Бум" та "Білий"", – розповіли військові.
"Лебідя", "Бума" і "Білого" оператори ССО знищили під час спеціальних дій, а "Ярого" разом з двома іншими окупантами вдалося взяти в полон. Наразі вони дають свідчення.
У ССО додали, що всі полонені виявилися контрактниками, які служать в російській армії лише півтора місяця.
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