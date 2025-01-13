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Головна Війна з Росією Бійці ССО відбили тривалий штурм військових з КНДР на Курщині й ліквідували 18 бійців, один кореєць підірвав себе гранатою

Бійці ССО відбили тривалий штурм військових з КНДР на Курщині й ліквідували 18 бійців, один кореєць підірвав себе гранатою

Світлана Кравченко
13 січня, 2025 понедiлок
10:07
Війна з Росією

Воїни Сил спеціальних операцій ЗСУ на Курському напрямку відбили штурм військ КНДР та ліквідували 18 північнокорейських військових

Зміст

Про це повідомила пресслужба Сил спеціальних операцій Збройних Сил України.

Зазначається, що штурм військ Північної Кореї на Курщині тривав від ранку до самої ночі. За цей час рейнджери 6-го полку ССО знищили 17 військових КНДР, а один з них підірвав себе гранатою.

"Під ранок висунулася група зачистки ССО, яка натрапила на одного вцілілого бійця КНДР. Він влаштував невдалу пастку рейнджерам 6-го полку. Північнокорейський боєць намагався ввести в оману воїнів ССО та підірватися разом із ними на гранаті. Коли рейнджери ССО наблизились до нього, він підірвав себе", - розповіли військові.

Воїни ССО вчасно помітили небезпеку та швидко відійшли з зони ураження. Ніхто не постраждав.

  • Упродовж минулої доби, 12 січня, на російсько-українському фронті зафіксували 140 бойових зіткнень. На Покровському напрямку українські захисники відбили 58 атак ворога.
Теги:
Новини
КНДР
військові
ЗСУ
ССО
окупанти
Військові новини
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