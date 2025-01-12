Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Війна з Росією З початку доби на фронті відбулося 75 боєзіткнень: на Покровському напрямку українські захисники відбили 22 атаки

З початку доби на фронті відбулося 75 боєзіткнень: на Покровському напрямку українські захисники відбили 22 атаки

Катерина Ганжа
12 січня, 2025 неділя
16:31
Війна з Росією

Від початку доби, 12 січня, на російсько-українському фронті зафіксували 75 бойових зіткнень. На Покровському напрямку українські захисники відбили 22 атаки ворога

Зміст

Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ у своєму зведенні станом на 16:00. 

"Російські загарбники продовжують штурмувати позиції українських захисників. Натомість Сили оборони України завдають ворогу значних втрат у живій силі та техніці", - наголосили у Генштабі.

Зазначається, що від російських обстрілів продовжують потерпати прикордонні населені пункти, зокрема Студенок та Бачівськ Сумської області, а також Медведівка і Тимоновичі Чернігівської області.

Ситуація на основних напрямках

З початку доби на Харківському напрямку ворог двічі намагався прорвати оборонні рубежі українських захисників поблизу Вовчанська та Козачої Лопані.

На Куп’янському напрямку ворог здійснив шість штурмових дій неподалік Петропавлівки та Піщаного. Три боєзіткнення закінчилося, ще три – тривають дотепер.

На Лиманському напрямку загарбницька армія атакувала сім разів поблизу населених пунктів Копанки, Шийківка, Першотравневе, Макіївка, Терни та Зарічне. Незавершеними залишилися три атаки противника.

Сили оборони відбили вісім атак росіян поблизу Білої Гори, Часового Яру та Ступочок на Краматорському напрямку. Ще тривають чотири атаки противника.

На Торецькому напрямку противник атакував дев’ять разів неподалік Торецька, Білої Гори та Щербинівки. Боєзіткнення тривають.

На Покровському напрямку з початку доби окупанти здійснили 33 спроби потіснити українських захисників із займаних позицій у районах населених пунктів Єлизаветівка, Лисівка, Зелене, Новий Труд, Покровськ, Удачне, Котлине, Нововасилівка, Срібне, Петропавлівка, Шевченко, Дачне та Янтарне. Сили оборони стримують натиск противника та відбили 22 атаки, 11 боєзіткнень досі тривають. Втрати ворога уточнюються.

На Новопавлівському напрямку окупанти один раз атакували позиції наших військ біля Костянтинополя. На Новопіль ворог скинув три КАБ.

На Оріхівському, Гуляйпільському та Придніпровському напрямках з початку доби ворог активних дій не проводив.

В операційній зоні на Курщині підрозділи Сил оборони України протягом доби відбили дві атаки російських загарбників, ще три атаки тривають. Противник здійснив понад 220 обстрілів та завдав чотири авіаудари.

"На інших напрямках фронту ситуація суттєвих змін не зазнала", - доповіли в Генштабі.

  • Увечері 11 січня російські окупанти завдали авіаударів по місту Суджа Курської області РФ. У результаті обстрілу інтернату, в якому перебували цивільні, загинула жінка. 
Теги:
Новини
Росія
російська армія
ЗСУ
окупанти
Харківщина
Військові новини
Куп'янськ
Лиман
Покровськ
Торецьк
Курськ
Читайте також:
Віола_фон_Крамон-Таубадель
Автор Альона Мишакова
30 грудня, 2024 понедiлок
"Люди в ЄС мають розуміти: Україна — не загроза, а перевага". Розмова Еспресо з ексдепутаткою Європарламенту Віолою фон Крамон
Володимир Зеленський
Автор Олена Будько
11 січня, 2025 субота
Зеленський назвав пошкоджений танкер РФ біля німецького Рюгена "нафтовою бомбою"
Марина Кальюранд
Автор Маріанна Присяжнюк
17 грудня, 2024 вiвторок
Комунікація влади із суспільством дуже важлива на етапі впровадження реформ, необхідних для євроінтеграції України. Розмова Еспресо з євродепутаткою Мариною Кальюранд
Київ
-0.9°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 42.26
    Купівля 42.26
    Продаж 42.98
  • EUR
    Купівля 43.47
    Продаж 44.39
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2025, неділя
12 січня
17:31
Оновлено
Балістика, ракета, шахед, дрон, атака
Російська армія запустила по Україні "шахеди" і балістику: ситуація надвечір 12 січня
17:30
Інтерв’ю
трамп путін
Є лінія подій, яку Трамп не може змінити, - російський опозиційний експерт із Праги Морозов
17:19
БПЛА "шахед", безпілотник, дрон
Окупанти атакували дроном рейсовий автобус на Сумщині: є поранені
17:06
Дмитро Кулеба
Кулеба відмовив іти на фронт свого 18-річного сина
16:15
Оновлено
Херсонська область
Росіяни вдарили по Херсону та Антонівці: постраждали цивільні, пошкоджено електро- і тепломережі
16:06
Пожежа на нафтобазі у Енгельсі
В російському Енгельсі п’яту добу горить нафтобаза, уражена українськими БПЛА: місцева влада заявляє про "контрольоване вигоряння палива"
16:05
OPINION
"Сліпа пляма" Заходу в поглядах на Росію
16:05
Італійська авіакомпанія ITA Airways відновила польоти до Лівії після 10 років перерви
16:00
Андрій Сибіга
Сибіга розповів про 7 головних завдань української дипломатії на 2025 рік
15:35
Кадочникова
Народна артистка України Кадочникова відмовилась говорити українською на врученні Премії імені Параджанова
15:14
Ексклюзив
танківсти 24 ОМБр імені короля Данила
Росіяни обходять Покровськ із півдня, намагаючись перерізати логістику без міських боїв, - військовий експерт Лакійчук
14:58
Росіяни діставатимуть КАБами та артилерією Дніпропетровщину: голова облради Лукашук оприлюднив список громад із зони ризику
14:33
Кая Каллас
Очільники МЗС країн ЄС зустрінуться в Брюсселі, аби обговорити зняття санкцій з Сирії, - Каллас
14:31
дрон
Росіяни атакували дроном Солончаки на Миколаївщині: поранено чоловіка
14:18
вугілля порт
Росіяни на ТОТ Херсонщини не видають вугілля для опалення будинків мешканцям без паспорта РФ, - Спротив
14:13
Антарктичний пінгвін
Біля станції "Академік Вернадський" вже народилися близько тисячі пінгвінят
14:05
новини Львівщини
Сили оборони уразили командний пункт 2-ї гвардійської загальновійськової армії РФ на ТОТ Донеччини
14:02
OPINION
Ці "кляті американці"...
13:51
Ватикан, Папа Римський, світ, релігія
Ватикан дозволив геям вступати до семінарій в Італії, - Reuters
13:48
Олександр Усик
Усика визнали найкращим боксером року за версією The Ring
13:36
Оновлено
Під час обшуку в неповнолітніх блогерів з Печерська вилучили пістолети, ножі та набої
13:01
Літак Raynair
Авіакомпанія Ryanair оголосила про відновлення рейсів до Ізраїлю
12:59
В Україні 13 січня буде морозно і сухо, але з ожеледицею на дорогах: прогноз погоди від Наталки Діденко
12:38
Володимир Зеленський. Рамштайн 9 січня 2025 р
Рішення саміту НАТО та "Рамштайну" щодо ППО для України досі не реалізовані повністю, - Зеленський
12:20
В окупованому Іловайську перевернувся автобус, який прямував з Росії: є загиблі та постраждалі, - ЗМІ
12:04
OPINION
Сербський "ніж у спину" Росії
11:54
Зоран Міланович, Хорватія
У Хорватії триває другий тур президентських виборів: лідирує чинний очільник держави Міланович
11:52
Суджа, РФ, Курська область
Війська РФ завдали авіаудару по інтернату на Курщині: загинула жінка
11:47
Не можуть зайти у порт, протікають баки з пальним: у ГУР розповіли про проблеми росіян з евакуацією військового майна із Сирії
11:30
Вибух і пожежа у Чехії
У чеському місті Мост пролунав вибух у ресторані: є жертви
11:00
Ексклюзив
Україна отримала ще 14 швидких від донорів UNITED24
Херсонську міську клінічну лікарню очолив новий керівник. Люди стали на захист Малицької: депутатка міськради Погомій про несправедливе звільнення
10:58
Україна-Польща
Польща виключила можливість відправки своїх військ в Україну
10:44
НАТО
Міноборони Польщі: Збільшення витрат країн НАТО на оборону до 5% ВВП може тривати десятиліття
10:34
Дональд Трамп
Прокурор у справах проти Трампа пішов у відставку
10:05
Ексклюзив
Військо закінчується. Настав час для дорослої розмови влади з населенням, інакше наслідки будуть критичними, - депутат міськради Харкова Ревчук
10:03
OPINION
Успіх на полі суперника. Укотре про інтерв'ю Зеленського Фрідману
10:00
Окупанти, кримінал, росіяни
На Лиманському напрямку росіяни проникли у бойові порядки ЗСУ, - ОСУВ "Хортиця"
09:56
Президент Південної Кореї Юн Сок Йоль
Імпічмент Юн Сок Йолю: президент Південної Кореї не візьме участі у судовому слуханні через побоювання за безпеку
09:17
Партизани виявили й розвідали секретну частину ядерного управління міноборони РФ на Далекому Сході
09:16
ППО
Сили ППО за ніч знищили 60 із 94 російських безпілотників
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2025 ESPRESO.TV