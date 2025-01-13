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Сили оборони за добу на фронті знищили 1510 російських окупантів
Загальні втрати в особовому складі російської окупаційної армії з початку повномасштабного вторгнення в Україну перевищили вже 809 тисяч осіб
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Про це інформує Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 13.01.25 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 809 760 (+1510) осіб,
- танків ‒ 9764 (+8) од,
- бойових броньованих машин ‒ 20 315 (+26) од,
- артилерійських систем – 21 876 (+37) од,
- РСЗВ – 1261 (+1) од,
- засоби ППО ‒ 1044 (+2) од,
- літаків – 369 (+0) од,
- гелікоптерів – 331 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 22 204 (+183),
- крилаті ракети ‒ 3018 (+0),
- кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
- підводні човни - 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 33 708 (+110) од,
- спеціальна техніка ‒ 3695 (+1) од.
Дані уточнюються.
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