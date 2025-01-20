У Татарстані ввели обмеження у двох аеропортах через загрозу БПЛА, в Казані пролунали вибухи

Про це повідомило російське державне пропагандистське агентство ТАСС, а також представники росавіації.

Про те, що в Татарстані було оголошено небезпеку атаки БПЛА, ТАСС із посиланням на міністерство з надзвичайних ситуацій РФ повідомило близько п'ятої години ранку (за київським часом) понеділка, 20 січня.

Утім про те, що в місті було чутно вибухи, жителі Казані писали в соцмережах ще близько четвертої ранку за Києвом. Згодом у місцевих пабліках зазначали, начебто безпілотники атакували Казанський авіаційний завод імені Горбунова. Наслідки атаки наразі не відомі.

Офіційного підтвердження інформації про атаку саме цього заводу не було. Утім близько сьомої години ранку за київським часом у пресслужбі губернатора Татарстану повідомили: "Сьогодні вранці було здійснено спробу атаки ворожих безпілотників на промислові підприємства республіки. Було вжито комплекс заходів щодо захисту. В результаті всі БПЛА знешкоджені. Жертв і руйнувань немає. Екстрені служби на місці продовжують роботу з ліквідації наслідків".

Довідка. Казанський авіаційний завод ім. П. Горбунова - філія ПАТ "Туполєв" - одне з найбільших підприємств авіаційної промисловості Росії, засноване 1932 року в Казані. Виробляє стратегічні бомбардувальники Ту-160, а також цивільні лайнери Ту-204. Розташований у східній частині Авіабудівного району Казані, має розташований поруч, також у межах міста, заводський аеродром "Борисоглібське".

У грудні 2023 року через російське вторгнення в Україну завод потрапив під санкції країн Євросоюзу через те, що "виготовляє і ремонтує стратегічні ракетоносці Ту-160 і дальні бомбардувальники Ту-22М3М/Ту-22М3, які російські ВПС використовують у ході агресивної війни проти України".

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Обмеження в роботі аеропортів: Казань, Нижньокамськ, Іжевськ

Про обмеження в роботі аеропорту Казані в Росавіації повідомили о 04:50 за київським часом.

"Для забезпечення безпеки польотів цивільних повітряних суден тимчасові обмеження введені на роботу аеропорту Казань. Повітряна гавань тимчасово не приймає та не відправляє авіарейси. Екіпажі повітряних суден, авіадиспетчери та служби аеропорту вживають усіх необхідних заходів для гарантування безпеки польотів – це пріоритет", – сказано у повідомленні представника відомства.

Через годину також повідомили про тимчасові обмеження в аеропорту Нижньокамська в Татарстані. А о 06:45 за київським часом обмеження запровадили також в аеропорту Іжевська - столиці Удмуртії.

Вибухи в Калузі

Про атаку дронів повідомив губернатор Калуги Владислав Шапша.

Спершу він написав, начебто сили ППО вночі знищили 2 БПЛА - "один на околиці Калуги й один на території Перемишльського району".

А згодом уточнив, що "крім 2 БПЛА, про які інформував раніше", сили ППО нібито знищили ще 4 БПЛА у Калузі та Бабинінському районі.

"На околиці Калуги уламки БПЛА впали на територію підприємства. Незначне загоряння, що виникло, оперативно ліквідували силами рятувальних служб. За попередніми даними, постраждалих та руйнувань немає", - додав Шапша.