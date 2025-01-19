Дрони в Татарстані, свіжа пожежа на базі в Енгельсі і на нафтобазі в Калузькій області: де в росіян вибухало та палало цього тижня

За їхніми даними, цієї ночі російська протиповітряна оборона начебто збила 8 безпілотників, зокрема 6 – над територією Воронезької області та ще по одному над Брянським і Білгородським регіонами.

Губернатор Брянської області Олександр Богомаз написав про збиття безпілотника у межах регіону. А за дві години повідомив про нібито масований обстріл нібито зі сторони України. За його словами, попередньо, люди не постраждали. Російський Telegram-канал Astra

про буцімто застосування ракет ATACMS по Брянському хімічному заводу імені 50-річчя СРСР у селищі Сільце. Це підприємство виробляє вибухові речовини і належить до холдингу "Техмаш", задіяного у виконанні держоборонзамовлення. Тим часом керівник ЦПД РНБО Андрій Коваленко зазначив, що цей завод є важливим для виробництва артилерійських боєприпасів і ракет армії РФ. Він також є одним із ключових елементів російської військової промисловості.