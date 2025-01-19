Дрони в Татарстані, свіжа пожежа на базі в Енгельсі і на нафтобазі в Калузькій області: де в росіян вибухало та палало цього тижня
Цього тижня вогонь повернувся на базу в Енгельсі Саратовської області, дрони зі спецефектами долетіли навіть до Татарстану, а ще одна пожежа вирувала на нафтобазі в Калузькій області
Більше про "бавовну" в Росії та на тимчасово окупованих територіях – у тижневому огляді Еспресо.
Вибухи у Брянську, атака на спиртзавод у Тамбовській області, свіжа пожежа на базі в Енгельсі та БПЛА у Татарстані
- У ніч проти понеділка, 13 січня, росіяни поскаржилися на атаку безпілотників. ППО начебто працювала у трьох регіонах, зокрема у Воронезькій області. За їхніми даними, цієї ночі російська протиповітряна оборона начебто збила 8 безпілотників, зокрема 6 – над територією Воронезької області та ще по одному над Брянським і Білгородським регіонами. Як повідомив губернатор Воронезької області Олександр Гусєв, сили протиповітряної оборони і радіоелектронної боротьби нібито виявили й знищили "декілька" безпілотників у передмісті Воронежа. Про небезпеку БПЛА він оголосив пізно ввечері 12 січня. За словами Гусєва, минулося без руйнувань і постраждалих. Водночас місцеві пабліки Воронезької області поширюли відео із загравою і вибухами.
- Увечері 13 січня у Брянську пролунали вибухи. Російські Telegram-канали пишуть про нібито застосування ракет ATACMS по хімічному заводу. Губернатор Брянської області Олександр Богомаз написав про збиття безпілотника у межах регіону. А за дві години повідомив про нібито масований обстріл нібито зі сторони України. За його словами, попередньо, люди не постраждали. Російський Telegram-канал Astra повідомив про буцімто застосування ракет ATACMS по Брянському хімічному заводу імені 50-річчя СРСР у селищі Сільце. Це підприємство виробляє вибухові речовини і належить до холдингу "Техмаш", задіяного у виконанні держоборонзамовлення. Тим часом керівник ЦПД РНБО Андрій Коваленко зазначив, що цей завод є важливим для виробництва артилерійських боєприпасів і ракет армії РФ. Він також є одним із ключових елементів російської військової промисловості.
- Уночі вівторка, 14 січня, Сили оборони здійснили наймасовіший удар по ворожих військових об’єктах на відстані до 1100 км углиб РФ: уражено цілі в Брянській, Саратовській, Тульській областях та республіці Татарстан. Військові розповіли, що в Енгельсі Саратовської області підрозділи Сил безпілотних систем та ГУР атакували базу зберігання нафтопродуктів "Комбінат Крістал", внаслідок чого там відновилася пожежа, яку до цього не могли загасити п'ять днів: "В результаті ураження на території нафтобази "Кристалл" знову відбулось займання цистерн з рідкісним авіаційним паливом для бомбардувальників Ту-160, які Росія використовує для терору проти цивільного населення України", – повідомили там. У місті Сєльцо Брянської області підрозділи Сил безпілотних систем, Сил спеціальних операцій, ракетних військ, Повітряних Сил, ГУР та СБУ уразили стратегічний об’єкт військово-промислового комплексу РФ Брянський хімічний завод, на якому виготовляють боєприпаси для ствольної артилерії, реактивних систем залпового вогню, авіації, інженерні боєприпаси та компоненти крилатих ракет "Х-59". За даними Генштабу, на території заводу виникла вторинна детонація, яка тривала кілька годин. Крім того, було ліквідовано ворожі зенітні ракетні комплекси "Тор" та "Бук". Підрозділи ГУР ТА СБУ також уразили стратегічні об’єкти військово-промислового комплексу РФ – Саратовський нафтопереробний завод та завод "Казаньоргсинтез", там також зайнялись пожежі. Як повідомляє пресслужба глави Татарстану, після атаки дронів у Казані сталося загоряння газової цистерни. Постраждалих начебто немає. Водночас російські пабліки пишуть, що українські дрони атакували хімічний завод "Оргсинтез" у Казані. Телеграм-канал Mash додає, що на територію заводу впали тільки уламки. Вибух начебто пролунав неподалік від заводу, а на місці падіння уламків є задимлення. Там публікували відео потужної пожежі.
- Тим часом увечері 14 січня у Тамбовській області РФ заявили про атаку БПЛА. У селищі Нова Ляда дрон влучив у спиртзавод, поруч з яким розташований військовий полігон. За словами влади, у селищі Нова Ляда силами російської ППО та засобами РЕБ нібито було знищено БПЛА. У районі вулиці Ювілейна виявлено залишки дрона, який зачепився за гілки дерева та вибухнув, йдеться у повідомленні. У владі Тамбовської області зазначили, що в одному із будинків є незначні руйнування, утім постраждалих немає. Водночас телеграм-канал "Астра" поінформував з посиланням на місцевих жителів, що дрон влучив у спиртзавод, поруч з яким знаходиться військовий полігон. Мешканці заявили, що внаслідок атаки спалахнув місцевий спиртзавод. У селищі Нова Ляда також знаходиться однойменний військовий полігон, звернули увагу в ASTRA.
- Сили оборони в ніч на 16 січня продовжили активні атаки, цього разу уразили нафтобазу "Ліскінська" у Воронезькій області, внаслідок чого виникла масштабна пожежа. За наявною інформацією, в ціль влучили щонайменше 3 ударних БПЛА. На об'єкті виникла масштабна пожежа. За даними Генштабу, на нафтобазі зберігалося пальне, яке, зокрема, використовувалося для забезпечення потреб російської армії. Зранку 16 січня Гусєв повідомив, що уночі територію трьох районів Воронезької області нібито атакували понад 10 БПЛА, більшість – саме нафтобазу в Ліскінському районі. "На початковому етапі гасіння пожежі ускладнювала загроза повторних атак на об'єкт. Наразі з вогнем на кількох резервуарах борються посилені пожежні розрахунки: десятки одиниць техніки і два пожежні потяги. Скеровано додаткові сили з двох сусідніх регіонів", – розповів він. Тоді ж таки постраждав і пороховий завод у Тамбовській області. Як зазначив керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко, Тамбовський пороховий завод РФ атакують вже не вперше. Він є одним із ключових об’єктів російського ВПК, який задіяний у війні проти України.
- У ніч на п'ятницю, 17 січня, невідомі диверсанти спалили дві вежі зв'язку поблизу російського міста Краснодар. "В ніч на 17 січня рух опору путінському режиму знищив дві вежі зв'язку поблизу Краснодара, підпаливши їх", – кажуть у ГУР. Розвідники додали, що спротив злочинній війні проти України всередині держави-агресора посилюється.
- У ніч на 18 січня підрозділи Сил спеціальних операцій Збройних Сил України завдали успішного удару по базі "Роснєфті" у населеному пункті Людиново Калузької області РФ. Зазначається, що ця нафтобаза входить в АТ "Калуганефтепродукт" та є логістичним центром, що забезпечує підрозділи збройних сил РФ, які беруть безпосередню участь у війні проти України. Внаслідок атаки на території бази виникла пожежа, звітували у ССО. Детальніша інформація щодо результатів бойової роботи уточнюється. "Ураження подібних об'єктів створює серйозні логістичні проблеми для армії російського агресора", - прокоментували спецпризначенці. Пожежу на нафтобазі в Людиново побачили супутники NASA.
- Окрім того, уночі суботи, 18 січня, дрони ГУР атакували нафтобазу в Тульській області РФ, відомо про щонайменше десять прильотів. Також Сили оборони України уразили засоби ППО ворога на ТОТ Херсонщини та Донеччини. Підрозділи ГУР МО України, у взаємодії з іншими складовими Сил оборони, атакували федеральну державну казенну установу "8 марта" у Тульській області. За даними відомства, на цьому об’єкті, зокрема, зберігалися нафтопродукти. Внаслідок атаки на території підприємства зафіксовано пожежу. Відомо, що нафтобаза задіяна у забезпеченні російської окупаційної армії, зауважили у Генштабі. Також українські БПЛА влучили в радіолокаційну станцію "Небо-СВУ" на тимчасово окупованій Херсонщині. А ракетні війська ЗСУ завдали удару по комплексу "Бук-М3" та радіолокаційній станції 9С32М зенітного ракетного комплексу С-300, що перебували на тимчасово окупованій території Донецької області.
Пожежа на нафтобазі у Воронезькій області РФ, Фото: Олександр Гусєв
Думки експертів
Засновник Благодійного фонду "Закриємо небо України", генерал, заступник начальника Генерального штабу ЗСУ (2006-2010) Ігор Романенко зазначив, що ударами по стратегічних об'єктах РФ ЗСУ знижують її потенціал.
"Наразі відбувається накопичення й удосконалення нашої ударної зброї, за допомогою якої завдається ураження воєнних об'єктів, що є стратегічними цілями в глибині території РФ. Зберігання паливно-мастильних матеріалів – це перша ціль. Заводи, підприємства, будь-що, де виготовляється озброєння, боєприпаси – це друга ціль. І третя ціль – це аеродроми та вся інфраструктура, а також ракетні пускові майданчики", – пояснив Романенко.
Тим часом військовий експерт, директор з розвитку інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Валерій Рябих зауважив, що у росіян стає дедалі менше засобів для протидії ударам Сил оборони по їхніх нафтобазах.
"Сили оборони України продовжують свою діяльність зі зменшення бойового потенціалу противника. Одним із напрямків є знищення можливостей логістичного забезпечення військ, зокрема пального, яке є життєво важливим ресурсом для армії на полі бою. Судячи з динаміки, зараз у росіян все менше засобів для протистояння таким ударам з боку Сил оборони. Це може свідчити про подальші зростаючі можливості для України на полі бою", – каже він.
А військовий експерт Defense Express Іван Киричевський вважає, що Україна нарешті вийшла на той рівень, коли можна говорити, що справді було завдано масштабного удару по військово-промислових спроможностях ворога. Такі висновки він робить після наймасовішого удару Сил оборони по військових об’єктах росіян.
"Палало прекрасно, що тут ще можна додати. Привертає увагу те, що, по-перше, було використано все-таки ті самі ATACMS на оперативно-тактичну глибину, тому що зазвичай чомусь ці ракети називають ракетами великої дальності, але це ракети малої дальності. Однак якось так цікаво вийшло, що для цих ракет знайшлися цілі не тільки на полі бою, але й у глибині території Російської Федерації. Зокрема, ті підприємства, які залучені до виробництва як мінімум артилерійських боєприпасів. По-друге, те, що було повторно завдано удар, наприклад, в районі аеродрому Енгельс по нафтобазі "Кристал" і по нафтопереробному заводу", – відзначає Киричевський.
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