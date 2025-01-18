Поблизу Краснодара рух опору спалив дві вежі зв'язку

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони.

"В ніч на 17 січня рух опору путінському режиму знищив дві вежі зв'язку поблизу Краснодара, підпаливши їх", – йдеться в повідомленні.

Розвідники додали, що спротив злочинній війні проти України всередині держави-агресора посилюється.