Поблизу Краснодара рух опору спалив дві вежі зв'язку
У ніч на п'ятницю, 17 січня, невідомі диверсанти спалили дві вежі зв'язку поблизу російського міста Краснодар
Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони.
"В ніч на 17 січня рух опору путінському режиму знищив дві вежі зв'язку поблизу Краснодара, підпаливши їх", – йдеться в повідомленні.
Розвідники додали, що спротив злочинній війні проти України всередині держави-агресора посилюється.
- Уночі суботи, 18 січня, дрони ГУР атакували нафтобазу в Тульській області РФ, відомо про щонайменше десять прильотів. Також Сили оборони України уразили засоби ППО ворога на ТОТ Херсонщини та Донеччини.
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