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У РФ заявили про атаку дронів на Тульську область: кажуть про загоряння на підприємстві

Ольга Бабишена
18 січня, 2025 субота
03:17
Війна з Росією вогонь, полум'я, пожежа

Уночі суботи, 18 січня, російська влада заявила про нібито атаку безпілотників на Тульську область

Зміст

Про це написав губернатор Тульської області Дмитро Міляєв. 

"Сталося загоряння місткості паливо-мастильних матеріалів на одному з підприємств регіону. Працюють пожежні розрахунки. За попередньою інформацією постраждалих немає", - йдеться у повідомленні. 

Міляєв написав про нібито роботу ППО та звинуватив у атаці Україну. 

Російські телеграм-канали, посилаючись на слова місцевих, пишуть, що, мовляв, пожежа виникла у районі нафтобази. 

На відео присутня ненормативна лексика. 

  • Сили оборони в ніч на 16 січня уразили нафтобазу "Ліскінська" у Воронезькій області, внаслідок чого виникла масштабна пожежа. Російські медіа також писали про атаку БПЛА на Тамбовську область.
Теги:
Новини
Росія
безпілотник
нафтобаза
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