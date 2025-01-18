У РФ заявили про атаку дронів на Тульську область: кажуть про загоряння на підприємстві

Про це написав губернатор Тульської області Дмитро Міляєв.

"Сталося загоряння місткості паливо-мастильних матеріалів на одному з підприємств регіону. Працюють пожежні розрахунки. За попередньою інформацією постраждалих немає", - йдеться у повідомленні.

Міляєв написав про нібито роботу ППО та звинуватив у атаці Україну.

Російські телеграм-канали, посилаючись на слова місцевих, пишуть, що, мовляв, пожежа виникла у районі нафтобази.

На відео присутня ненормативна лексика.