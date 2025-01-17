Генерал Романенко назвав три стратегічні цілі для далекобійних ударів по об'єктах РФ

Про це він сказав в етері телеканалу "Еспресо".

"Наразі відбувається накопичення й удосконалення нашої ударної зброї, за допомогою якої завдається ураження воєнних об'єктів, що є стратегічними цілями в глибині території РФ. Зберігання паливно-мастильних матеріалів - це перша ціль. Заводи, підприємства, будь-що, де виготовляється озброєння, боєприпаси - це друга ціль. І третя ціль - це аеродроми та вся інфраструктура, а також ракетні пускові майданчики, що запускають ракети", - пояснив Романенко.

За словами генерала, Україна вже має у своєму арсеналі ударні дрони, модернізація яких дозволила збільшити їхню дальність, потужність бойової частини та швидкість. Вже використовуються також дрони-ракети.

"Зокрема, 14 січня ЗСУ застосували понад 200 засобів по об'єктах Росії, що значно знизило можливості армії РФ. 15 січня російські війська вже не змогли запустити ту ж кількість дронів і ракет, що й раніше, знизивши їхню кількість до сотні", - зауважив Романенко.

Засновник Благодійного фонду "Закриємо небо України" також додав, що відбувається зниження потенціалу російської армії. 15 січня вороги здійснили атаку України, але стратегічні бомбардувальники з Енгельса вже не змогли піднятися через пожежу.

"До речі, Західні джерела також повідомляють про значне скорочення кількості засобів ураження у РФ. За даними аналітиків, їхнє скорочення на фронті та в околицях становить до 70%", - наголосив Романенко.