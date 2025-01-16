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Ексклюзив

У росіян дедалі менше засобів для протидії ударам Сил оборони по нафтобазах РФ, - Defense Express

Тетяна Нижник
16 січня, 2025 четвер
17:39
Війна з Росією Пожежа на нафтобазі у Енгельсі

Військовий експерт, директор з розвитку інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Валерій Рябих прокоментував знищення російських нафтових резервів

Зміст

Про це він розповів в етері телеканалу "Еспресо".

"Сили оборони України продовжують свою діяльність із зменшення бойового потенціалу противника. Одним із напрямків є знищення можливостей логістичного забезпечення військ, зокрема пального, яке є життєво важливим ресурсом для армії на полі бою. Судячи з динаміки, зараз у росіян все менше засобів для протистояння таким ударам з боку Сил оборони. Це може свідчити про подальші зростаючі можливості для України на полі бою", - зазначив Рябих.

Сили оборони України з кожним наступним разом удосконалюють удари вглиб території РФ, зауважив військовий експерт.

"Удари стають багатошаровими, включаючи застосування різноманітних засобів. Під час кожного такого удару Сили оборони відшліфовують тактику, перевіряють нові маршрути. Це все враховується для того, щоб наступні удари були ще ефективнішими", - додав він.

  • Сили оборони в ніч на 16 січня уразили нафтобазу "Ліскінська" у Воронезькій області, внаслідок чого виникла масштабна пожежа. Російські медіа також писали про атаку БПЛА на Тамбовську область.
  • Вже зранку 16 січня в російському міноборони заявили про нібито перехоплення і збиття 27 українських безпілотних літальних апаратів.
Теги:
Новини
Економіка
Україна
Росія
російська армія
ЗСУ
безпілотник
нафтобаза
втрати окупантів
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