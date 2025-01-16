У росіян дедалі менше засобів для протидії ударам Сил оборони по нафтобазах РФ, - Defense Express

Про це він розповів в етері телеканалу "Еспресо".

"Сили оборони України продовжують свою діяльність із зменшення бойового потенціалу противника. Одним із напрямків є знищення можливостей логістичного забезпечення військ, зокрема пального, яке є життєво важливим ресурсом для армії на полі бою. Судячи з динаміки, зараз у росіян все менше засобів для протистояння таким ударам з боку Сил оборони. Це може свідчити про подальші зростаючі можливості для України на полі бою", - зазначив Рябих.

Сили оборони України з кожним наступним разом удосконалюють удари вглиб території РФ, зауважив військовий експерт.

"Удари стають багатошаровими, включаючи застосування різноманітних засобів. Під час кожного такого удару Сили оборони відшліфовують тактику, перевіряють нові маршрути. Це все враховується для того, щоб наступні удари були ще ефективнішими", - додав він.