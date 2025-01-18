Сили спеціальних операцій уразили нафтобазу "Роснєфті" у Калузькій області РФ
У ніч на 18 січня підрозділи Сил спеціальних операцій Збройних Сил України завдали успішного удару по базі "Роснєфті" у населеному пункті Людиново Калузької області РФ
Про це повідомляє командування Сил спеціальних операцій ЗС України.
Зазначається, що дана нафтобаза входить в АТ "Калуганефтепродукт" та є логістичним центром, що забезпечує підрозділи збройних сил РФ, які беруть безпосередню участь у війні проти України.
Внаслідок атаки на території бази виникла пожежа, звітували у ССО. Детальніша інформація щодо результатів бойової роботи уточнюється.
"Ураження подібних об'єктів створює серйозні логістичні проблеми для армії російського агресора", - прокоментували спецпризначенці.
Пожежу на нафтобазі в Людиново бачать супутники NASA, повідомляє моніторингова група "Крымского ветра".
Зазначається, що місткість резервуарного парку становить 5400 м³, річна реалізація нафтопродуктів – 75150 тонн.
- Уночі суботи, 18 січня, російська влада заявила про нібито атаку безпілотників на Тульську область. Дрони ГУР атакували нафтобазу, відомо про щонайменше десять прильотів.
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