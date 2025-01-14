"Створює цікавий прецедент": Defense Express про наймасовіший удар Сил оборони по військових об’єктах росіян

Таку думку висловив воєнний експерт Defense Express Іван Киричевський в етері Еспресо.

"Палало прекрасно, що тут ще можна додати. Привертає увагу те, що, по-перше, було використано все-таки ті самі ATACMS на оперативно-тактичну глибину, тому що зазвичай чомусь ці ракети називають ракетами великої дальності, але це ракети малої дальності. Однак якось так цікаво вийшло, що для цих ракет знайшлися цілі не тільки на полі бою, але й у глибині території Російської Федерації. Зокрема, ті підприємства, які залучені до виробництва як мінімум артилерійських боєприпасів - це по-перше", - сказав він.

Іван Киричевський зауважив, що удар вночі 14 січня створює цікавий прецедент, коли для обмеження ворожої авіації можна бити не безпосередньо по ній, а по паливній інфраструктурі.

"По-друге, те, що було повторно завдано удар, наприклад, в районі аеродрому Енгельс по нафтобазі “Кристал” і по нафтопереробному заводу. Це свідчить про те, що росіяни, можливо, не відмовилися від плану завдати масований удар стратегічною авіацією по нашій території. Такий успішний удар створює певний такий цікавий прецедент, тобто коли можна бити не безпосередньо по аеродромній інфраструктурі, а по, скажімо так, інфраструктурі паливного забезпечення. Адже якщо літаки цілі, укриття цілі, але нема, що залити у паливні баки цих літаків, то сенс використання цих літаків зникає. Важливими є удари по різних об'єктах хімічної промисловості, які виготовляють, зокрема, корпуси під безпілотники", - зазначив військовий експерт.

На його думку, також важливо такими ударами обмежувати виробництво російської електроніки, а не лише накладати санкції на постачання до Росії західної.

"Крім того, ще було, за деякими даними, уражено завод російської електроніки “Кремній Ел”. Чомусь у нас ЗМІ пишуть тільки про те, що на російських ракетах стоїть західна електроніка, але не пишуть про те, що на російських ракетах стоїть і російська електроніка. Тому важливо не тільки перекривати канали зовнішніх постачань, але і, скажімо, бити по внутрішньому виробництву росіян і по хімічній промисловості, і по електронній промисловості. Тому лишається тільки оптимістично узагальнити, щоб палало гарно, але треба ще більше, тому що, як можемо зрозуміти, об'єм військово-промислового комплексу Росії дуже величезний. Добре, що ми нарешті вийшли на той рівень, коли можна говорити, що справді було завдано масштабного удару по військово-промисловим спроможностях ворога", - додав Іван Киричевський.